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Asayiş polisi huzur için güven veriyor

Adana’da vatandaşın huzur ve güvenliği için yapılan 1 günlük uygulamada 5 bin 970 şahıs, 2 bin 523 araç kontrol edilip, 6 silah, çok sayıda mermi, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, hapis cezasıyla aranan 16 hükümlü yakalandı.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:22
Asayiş polisi huzur için güven veriyor

Adana’da vatandaşın huzur ve güvenliği için yapılan 1 günlük uygulamada 5 bin 970 şahıs, 2 bin 523 araç kontrol edilip, 6 silah, çok sayıda mermi, çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, hapis cezasıyla aranan 16 hükümlü yakalandı.


Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatıyla, suç oluşmadan suçu önlemek ya da daha önceden suç işlemiş ve sokakta gezen şahısların yakalanması için uygulamalar sıklaştırıldı. Şehrin D-400 ve otoyoldaki rutin uygulamalarının yanı sıra şok uygulamalar da devreye sokuldu. Bu nedenle polisler 7 gün 24 saat esasına göre ara sokaklarda bile uygulama yapıyor. Aktaş’ın talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; narkotik suçlarla mücadele, terör, kaçakçılık, organize suçlar ve çocuk şube müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla gerçekleştirilen bin günlük uygulamada polis 5 bin 970 şahsın Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaptı. Ayrıca 2 bin 523 araç kontrol edildi. Yapılan aramalarında gizli bölmelere saklanılan 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 55 araca eksikleri yüzünden 34 bin 600 lira para cezası kesilerek, 26 araç trafikten men edildi. Ayrıca 1 çalıntı otomobil, 3 çalıntı motosiklet bulunarak sahibine teslim edildi. Ayrıca 1 sahte plakalı otomobil ele geçirildi. 13 araç ise trafikten men edildi.


Yapılan uygulamalarda yabancı uyruklu şahıslarda tespit edildi. Başka illerde kayıtlı olan 8 yabancı uyruklu şahıs kayıtlı olduğu illere gönderilirken, bu şahısları izinsiz taşıyan 1 sürücüye bin 415 lira para cezası kesildi. Uygulama kapsamında Türkiye’ye kaçak yollardan giren 76 yabancı uyruklu şahıs yakalanıp bunlara 269 bin 724 lira para cezası kesilip yurt dışına gönderilmeleri için Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne verildi.


Bunların yanı sıra kavşaklarda dilencilik yapan çocuklar da ailelerine teslim edildi. 18 umuma açık iş yeri ahlak ekipleri tarafından denetlenerek 6 iş yerine bulunan olumsuzluk nedeniyle idari işlem başlatıldı.


Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada ise uygulama aralarında, uyuşturucu ticareti, yaralama, gasp, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, yan kesicilik, kapkaç gibi suçlardan 1 yıl ile 8 yıl arasında değişen hapis cezası alan 16 hükümlü yakalandı.


Vatandaşın huzur ve güvenliği için uygulamaların sürekli devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:22
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