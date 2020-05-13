ASAT, su faturalarıyla ilgili TÜKODER’i bilgilendirdi

ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Tüketiciyi Koruma Derneği Antalya Şube Başkanı Av. Abdullah Özçulcu’yu su tüketimindeki yüksek fatura iddiaları konusunda bilgilendirdi. Kurt, suya herhangi bir zam ya da kademe artışı uygulanmadığını, su tüketiminin artmasının Nisan ayında alınmayan yüzde 20’lik dilimin yansıması nedeniyle faturalarda artış yaşandığını söyledi.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Antalya Şube Başkanı Av. Abdullah Özçulcu, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt’u makamında ziyaret ederek, son günlerde su faturalarının yüksek geldiğine ilişkin şikayetler hakkında bilgi aldı. Ziyarette ASAT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Tuncer, Abone İşleri Daire Başkanı Ahmet Yıldız ve Çevre Sağlığı Daire Başkanı Haluk Akdolun da hazır bulundu. TÜKODER Başkanı Özçulcu’ya faturalar üzerinden örneklerle açıklamalarda bulunan ASAT Genel Müdür İbrahim Kurt, görüşmede pandeminin su kullanımını artırdığını ifade etti. Kurt, pandemi ile birlikte hijyen şartlarının değişmesi, hafta sonlarında uygulanan sokağa çıkma yasakları, 65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altı vatandaşların zorunlu evde kalmaları, su kullanım alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle Antalya’da günlük içme suyu tüketiminin ortalama 53 bin metreküp arttığını söyledi.

Okunmayan kısım ve artan tüketim yansıdı

İnsanların yaşam biçiminin değiştiğini, daha fazla su tüketildiğine dikkati çeken İbrahim Kurt, “Sayaçlar Mart ve Nisan ayında pandemi nedeniyle okunmadı. Faturalar önceki iki ayın harcamasının yüzde 80’i baz alınarak faturalandırıldı. Mayıs ayında endeks okuması başladı. Artan su tüketimi ile iki aylık yüzde seksen okumadan arta kalan miktarın Mayıs faturalarına yansıması sonucu bir artış yaşandı” dedi.

İbrahim Kurt, suya kesinlikle zam olmadığını, kademe artışı uygulanmadığını belirterek, tüketilen su miktarına göre fatura düzenlendiğini vurguladı. Kurt, vatandaşların itirazlarını son endeksi okuyarak yapmalarının yerinde olacağını, varsa bir yanlışlığında hemen düzeltileceğini kaydetti.

TÜKODER Başkanı Av. Abdullah Özçulcu da görüşmenin verimli geçtiğini belirterek, “Son zamanlarda birçok kamu hizmetinin yanında su faturaları ile ilgili basına ve derneğimize gelen yoğun şikâyetler nedeniyle Sayın Genel Müdürümüzden randevu aldık. Faturaların yüksek gelmesinin sebepleri konusunda bir görüşme yaptık. Bu görüşme sonunda Antalya’daki su ile ilgili hizmetlerin, vatandaşa sağlanan kolaylıkların Türkiye’deki diğer şehirler ile kıyaslanması ile yapılan hizmetler konusunda aydınlandık ve ikna olduk” dedi. Kendisine yapılan açıklamalardan tatmin olduğunu ifade eden Özçulcu, bu görüşmeyi tüketicilerle paylaşarak halkı bilgilendireceğini belirtti.