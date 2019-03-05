0553 313 94 23

ASAT Gençlik ve Spor Kulübü başarıya doymuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımları 2018-2019 sezonunda katıldığı tüm kategorilerde başarıdan başarıya koşuyor.

05 Mart 2019 Salı 10:01
ASAT Gençlik ve Spor Kulübü başarıya doymuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Gençlik ve Spor Kulübü Futbol Takımları 2018-2019 sezonunda katıldığı tüm kategorilerde başarıdan başarıya koşuyor. Süper Amatör Kümede mücadele eden Asatspor futbol takımı son 11 haftada 11 galibiyet almayı başararak, bölgesel amatör lige yükselme yolunda son hafta karşılaştığı rakibi Kınıkspor’u mağlup ederek, maç fazlası ile ikinci sıraya yükseldi.


2018-2019 futbol sezonuna şampiyonluk parolası ile başlayan Asat Gençlik ve Spor Kulübü futbol takımı, lige kötü bir başlangıç yapmasına karşın kısa sürede toparlanarak adaptasyon sürecini atlattı. Antalyaspor altyapısında forma şansı bulamayan futbolculardan kurulan takım, kendini ispatlamak adına çok çalışıyor ve üst düzey performans sergiliyor. Oynadığı son 11 müsabakadan 11 galibiyet almayı başaran Asat Spor futbol takımı bölgesel amatör lige yükselme yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Alt Kategorilerde Dolu Dizgin


Asat Gençlik ve Spor Kulübü süper amatörün yanı sıra alt kategorilerde de doludizgin ilerliyor. Kendi kategorisinde grup lideri olarak yoluna devam eden Asat Gençlik ve Spor Kulübü U-19 Futbol Takımı şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlerken, açtığı puan farkı ile Antalya’yı Türkiye’de temsil etmeye en yakın kulüp durumunda. Sezona yeni başlayan U-16 Futbol takımı ise oynadığı 6 müsabaka sonucunda namağlup lider olarak yoluna devam ediyor. Alt yapıya yönelik olarak kurulan ve futbolcu yetiştirmeyi hedefleyen U-13 Futbol takımı ise 2. devreyi yenilgisiz tamamlayarak sezonu kapattı. Kazanmanın ya da kaybetmenin bir öneminin olmadığı ligde U-13 futbol takımı üst yapıya kazandırdığı futbolcularla kendini kanıtlamayı başardı.



Amatörün Dostu Menderes Türel


2017 yılında amatör spor kulüplerine verdiği nakdi yardım sözünü yerine getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 106 spor kulübüne 382 bin TL maddi yardımda bulundu. Geçtiğimiz yıllarda yapılan spor malzemesi yardımlarından sonra, nakdi yardım sözünü de yerine getirdiğini belirten Başkan Türel, amatör spor kulüplerini hiçbir zaman ihmal etmediklerini vurguladı.



Türkiye Şampiyonasında Antalya’mızı Temsil Etmek İstiyoruz


Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü ve aynı zamanda Asatspor yöneticisi Sırrı Mustafa Mutlu: “Öncelikle bu sezon kurduğumuz kadroyu korumayı hedefliyoruz. Sonrasında U-19 ve U-16 takımlarımızla Türkiye Şampiyonasında Antalya’mızı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Öte yandan U-11,U-12 ve U-13 takımlarıyla çocuklarımıza sporu sevdirmeyi ve üstyapıya oyuncu kazandırmayı hedefliyoruz. Antalyaspor’a da oyuncu kazandırmak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bizlerden desteğini esirgemeyen, sporun içinden gelen, amatörün dostu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel’e ve Kulüp Başkanımız Faruk Karaçay’a sonsuz teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:01
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Girişimcilik istatistikleri açıklandı
    1. Girişimcilik istatistikleri açıklandı
    2. Altay kendini aştı
    3. Çin'in 2019 ekonomik büyüme hedefi..
    4. Öğrencilerden obezite tedavisi gören..
    5. Ankara’da FETÖ operasyonu
    6. Mevsimler meyveleri, meyveler..
    7. Piyasa güne artı rezervle başladı
    8. Cumhur İttifakı adayı Şimşek: "Online..
    9. Bakan Akar görev uçuşu yaptı
    10. Okullar arası yıldızlar futbol şöleni..
    11. Elazığ’da öğrencilere “Sağlıklı..
    12. "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda..
    13. Mersin GİAD üyeleri, tecrübelerini..
    14. Girişimcilik kursunu başarı ile..
    15. Türk Rus Klasik Müzik Festivali,..
    16. Otomobil yola çıkan atlara çarptı, 3’ü..
    17. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Hanımlara..
    18. Kerevitaş 2018 finanasal sonuçlarını..
    19. Breakdansçılar bu yıl Ankara'da..
    20. Büfeden 700 lira ve sigara çaldı,..
    21. Kayseri Şeker, pancar ekimini..
    22. 10 yıldır aranıyordu "Bunun bir şaka..
    23. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi işçi..
    24. Havacı askerlere FETÖ gözaltısı
    25. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    26. 23 zincir markete soruşturma
    27. Şehirlerarası Otobüs Terminali’ndeki..
    28. ASAT Gençlik ve Spor Kulübü başarıya..
    29. Borsa güne düşüşle başladı
    30. Dolar/TL, 5,3850 seviyesinde işlem..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Türkiye'nin hamlesi işe yaradı! Dünyadan talep yağıyor
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!
    Kriz çıkartacak iddia... Suudi Arabistan'dan jet yalanlama!