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Gündem Asansör yetkili servislerine yönelik düzenleme
Gündem

Asansör yetkili servislerine yönelik düzenleme

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi askıya alınan veya iptal edilen asansör monte eden veya onun yetkili servisi, asansörlere yönelik bakım, onarım ve servis hizmeti sunamayacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 10:14:00 -
Asansör yetkili servislerine yönelik düzenleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TSE tarafından TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi askıya alınan veya iptal edilen asansör monte eden veya onun yetkili servisi, asansörlere yönelik bakım, onarım ve servis hizmeti sunamayacak.

Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere asansör monte eden veya onun yetkili servisi ile bakım sözleşmesi imzalamaktan, bakımını yaptırmaktan ve bakım ücretinin ödenmesinden sorumlu olacak.

Yönetmeliğe aykırı hareket eden asansör monte eden veya onun yetkili servisine, bina sorumlusuna veya kat maliklerine, servis teknik sorumlusuna ve asansör yaptırıcısına, 1705 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası uygulanacak.

Yönetmelik gerekliliklerini sağlamayan asansör monte eden veya onun yetkili servisinin sınai ve ticari faaliyetleri 1705 sayılı Kanun uyarınca durdurulacak.

Belirtilen süre içerisinde ilgili idareye tescil başvurusunu yapmayan veya asansörü ilgili idareye tescil ettirmeyen asansör monte edene 7223 sayılı Kanunda öngörülen idari para cezası uygulanacak.

Yönetmelikte belirtilen satış sonrası hizmetlere ilişkin şartlar ile yetkili servisle ilgili şartları sağlamayan asansör monte edene veya onun yetkili servisine 1705 sayılı Kanunda öngörülen idari para cezası uygulanacak.

 

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