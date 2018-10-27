Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı inşaatın birinci katında çalışan işçi Mücahit Çakılkaya, dengesini kaybedip asansör boşluğuna düştü. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Çakılkaya'yı, düştüğü yerden çıkararak sağlık görevlilerine teslim etti. Çakılkaya, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülürken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.