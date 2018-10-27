Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Adıyaman’da inşaatta çalışan bir kişi asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Durumu ciddiyetini koruyor

Olay, Mehmet Akif Mahallesi Polis Amca İlkokulu karşısındaki 5 katlı inşaatta meydana geldi. Muhammet Mücahit Çakılkaya isimli inşaat işçisi 3. katta çalışırken, asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan inşaat işçisini itfaiye ekipleri asansör boşluğundan çıkarttı.

Yaralı işçi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.