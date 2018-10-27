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Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Adıyaman'da çalıştığı inşaatta 3. kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 16:38
Asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı

Adıyaman’da inşaatta çalışan bir kişi asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Durumu ciddiyetini koruyor

Olay, Mehmet Akif Mahallesi Polis Amca İlkokulu karşısındaki 5 katlı inşaatta meydana geldi. Muhammet Mücahit Çakılkaya isimli inşaat işçisi 3. katta çalışırken, asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan inşaat işçisini itfaiye ekipleri asansör boşluğundan çıkarttı.

Yaralı işçi ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 16:38
  1. asansör boşluğu
  2. Mehmet Akif Mahallesi Polis Amca İlkokulu
  3. Muhammet Mücahit Çakılkaya
  4. inşaat işçisi
  5. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

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