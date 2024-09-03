ASALA için birileri düğmeye bastı! Bombacı Aram Türk büyükelçinin konutunu araştırmış

Aram Brunson, Chicago Üniversitesi eski öğrencisi bir Ermeni. 21 yaşındaki Brunson'ın Ermeni terörünü canlandırmak istediği, patlayıcı yaptığı, Türkiye ve Azerbaycan diplomatik misyonlarını araştırdığı ortaya çıktı.

Federal Soruşturma Bürosu Brunson hakkında suç duyurusunda bulundu, Boston'da bir sulh hakimi de tutuklama emri çıkardı.

YURT ODASINI PATLATTI

Ermeni Aram Brunson 2023'te Chicago Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisiyken yurt odasında patlama ve yangına sebep oldu.

Brunson, olay sonrası FBI'ın radarına girdi.

BOMBA YAPIMINI ARAŞTIRDI

Telefon ve bilgisayarı incelenen Brunson'un Ermeni örgütlere destek amacıyla bomba yapımını araştırdığı ortaya çıktı. Videolarda patlayıcı yapımında uzman olduğu ve silahlı terör örgütü kurmak isteyen Ermenilere destek vermek istediğini söylediği belirtiliyor.

Ermeni Brunson'un Türkiye ve Azerbaycan'ın ABD ve dışındaki diplomatik misyonlarının konumunu da araştırdığı tespit edildi.

TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİLERİNİ HEDEFE KOYDU!

Brunson'ın Washington'daki Türkiye ve Azerbaycan Büyükelçlerinin konutlarını araştırdığı ortaya çıktı.

ERMENİ TERÖR ÖRGÜTÜ TAŞNAK'IN ÜYESİ

Ermeni terörünü yeniden canlandırmaya çalışan Brunson'un Taşnak terör örgütü ARF ve Amerika Ermeni Ulusal Komitesi ANCA üyesi olduğu ortaya çıktı.

ANCA'nın, X platformundaki paylaşımında, Brunson'un Ermeni lobisinin üst düzey yöneticileri ile bir araya geldiği de ortaya çıktı.

FBI'IN SUÇ DUYURUSU SONRASI TUTUKLANMA KARARI ÇIKARILDI

FBI'ın 17 sayfalık suç duyurusu sonrası ABD yargı makamları harekete geçti.

Boston'daki sulh hukuk hakimi Payl Levenson, Brunson hakkında tutuklama emri çıkardı.

ABD Adalet Bakanlığı açıklamasında da Brunson, patlayıcı cihaz yapmak ve Ermeni teröristlere ilham vermeye çalışmakla suçlandı.

Brunson'un Ermeni aşırıcılığını desteklemek için terörizm faaliyetlerinde bulunmaya çalıştığı iddia edildi.

HEDEFİNDE KARABAĞ'DAKİ AZERBAYCANLILAR DA VAR

Öte yandan, Brunson'a yönelik suçlamaların yer aldığı belgelerde, şahsın patlayıcı geliştirme faaliyetlerinin "Karabağ'daki Azerbaycanlılara yönelik militan eylemler" de bulunma arzusuyla bağlantılı olduğu kaydediliyor.

ERİVAN'DA YAŞIYOR

Bir süre Chicago Üniversitesi'nde eğitim gören 21 yaşındaki Brunson'un şu an Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaşadığı ve buradaki Amerikan Üniversitesi'nde eğitim görmeye devam ettiği değerlendiriliyor.

FBI AJANI COHEN: ENDİŞE VERİCİ

Adalet Bakanlığının yazılı açıklamasında Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Boston sorumlularından Özel Ajan Jodi Cohen'in konu hakkındaki ifadelerine yer verildi.

Cohen, "Aram Brunson'ın suçlandığı şey endişe vericidir. Şiddet ve aşırılık yanlısı faaliyetlerini desteklemek amacıyla bomba yapma becerilerini geliştirme ve patlayıcı bir cihaz inşa etme girişimlerini gizlemek için bir plan yaptığına inanıyoruz. Bu vaka, FBI Boston Ortak Terörizm Görev Gücünün nerede olursa olsun siyasi şiddeti engelleme misyonunu ne kadar ciddiye aldığını ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA