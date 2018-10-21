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Aşağıya bakan korkunç manzarayla karşılaştı

Polisi alarma geçiren olay 13.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı içerisinde bulunan falezlerde meydana geldi. Falezlerde 16-17 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

21 Ekim 2018 Pazar 15:52
Aşağıya bakan korkunç manzarayla karşılaştı

Antalya'nın Kaleiçi Yat Limanı'ndan tekne ile tura çıkan vatandaşların kayalıkların üzerinde bir şahsın hareketsiz yattığını fark etmesi üzerine olay 112'ye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kayalıklardan inerek şahsın durumunu kontrol etmek istediklerinde ise cesedin yaklaşık 15 günlük olduğunu ve tanınmayacak halde olduğunu fark etti.

Ulaşımın zor olduğu bölgeye cesedin çıkartılması için itfaiye ve deniz polisinden yardım istendi. Ekiplerin uzun süreli çalışmasının ardından üzerinden kimlik çıkmayan ve 15-17 yaşlarında olduğunu tahmin edilen şahsın cansız bedeni kimliğininve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cesedin kayalıklardan çıkartılması için çalışma yapıldığı sırada teknelerle ve denizaltı ile tura çıkan vatandaşlar meraklı gözlerle yapılan çalışmaları izledi.

Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 15:52
  1. Antalya
  2. Falezler
  3. Erkek cesedi

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