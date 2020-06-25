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Aşağılık sözleri sonrası Hülya Avşar'dan tepki çeken tavır

Kemalist Hülya Avşar'ın tesettürlü kadınlara yönelik kullandığı skandal ifadelerin ardından on binlerce tepki mesajı yayınlandı. Ancak Avşar, skandal sözleri nedeniyle özür dilemedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 15:11:00 -
Aşağılık sözleri sonrası Hülya Avşar'dan tepki çeken tavır

İstanbul Etiler'de bir mekan çıkışında magazin muhabirlerine açıklama yapan Kemalist Hülya Avşar, siyah bir maske taktığını göstererek peçe takanlarla dalga geçti.

Avşar, "Ben şimdi anlıyorum neden peçe takıyorlarmış. Çok uyanıklarmış. Bunların başımıza geleceğini biliyorlarmış. O kadar kıyamet kopardık, ben yazılar yazdım. Zehra görmüştü bir tanesini. 'Öcüü' demiştim. Korkmuştu. Daha beyaz çarşaf da olabilir diye. Sonunda gördünüz mü? Biz de taktık peçeyi... Fakat nasıl yemek yiyorlarmış onu da öğrendim. Zormuş da.... Tabii ki gerçekten şuna inanıyorum ki çok zor hayatları varmış. Bir kere sıcak... Yemek yemek zor. Allah kolaylık versin.." ifadelerini kullanmıştı.

Tepki çeken tavır: Halen özür dilemedi!

Kamuoyunda büyük infiale neden olan bu açıklamanın ardından Hülya Avşar'ın özür dilemesi bekleniyordu. Sosyal medya kullanıcıları, bu yönde Avşar'a çağrılar yaptı. Hakkında çıkan haberleri okuyan, sosyal medyadaki tepkileri gören Hülya Avşar, halen özür dilemedi.

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