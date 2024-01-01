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Dünya Aşağılık İsrailli Bakan Filistinlilere zulmü az buldu bakın ne yaptı
Dünya

Aşağılık İsrailli Bakan Filistinlilere zulmü az buldu bakın ne yaptı

Yeniakit Publisher
2024-01-01 18:54:00 -
Aşağılık İsrailli Bakan Filistinlilere zulmü az buldu bakın ne yaptı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlere verilen yemeklerin azaltılması talimatına uymadığı gerekçesiyle Hapishaneler Otoritesi Başkanı Tümgeneral Katy Perry'nin görev süresinin uzatılmayacağını açıkladı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Bakan Ben-Gvir, İsrail'in 7 Ekim'den sonra alıkoyduğu esirlerin öğünlerinde kesintiye gidilmesi yönündeki "açık talimatı" Perry'nin göz ardı ettiğini savundu.

Filistinli esirlere servis edilen günlük menüyü gösteren "Ynet" haber sitesinin görselini X hesabında paylaşan aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Perry'nin "bir gün bile" koltuğunda oturmaması gerektiğini kaydetti.

Ben-Gvir'in ofisinden yapılan açıklamada, görevi sona erecek olan Katy Perry'nin davranışının var olan tüm kırmızı çizgileri aştığı belirtildi.

Açıklamada, Hapishaneler Otoritesi Başkanı'nın "sanki İsrail Devleti savaşta değilmiş, Birleşmiş Milletlerin bir parçasıymış" gibi davrandığı savunuldu.

İsrail Hapishaneler Otoritesi'nden yapılan açıklamada ise 7 Ekim sonrası alıkonulan Filistinlilere sunulan öğünlerin diğer mahkumlara verilenlerden farklı olduğu ancak yasaların gerektirdiği asgari gıda miktarını sağladığı belirtildi.
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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, geçen hafta, kendi politikalarını tatbik etmediği gerekçesiyle yazdığı mektupla Katy Perry'nin görev süresini uzatmayacağını bildirmesi hükümette krize neden olmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 21 bin 978'e, yaralı sayısı 57 bin 697'ye yükseldi.

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