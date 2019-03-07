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AS Parti’den Cumhur İttifakı’na destek

AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin beka sorunu olduğunu ifade ederek, “Cumhur İttifakı’na destek vererek, adaylarının arkasında olacağız” dedi.

07 Mart 2019 Perşembe 09:14
AS Parti’den Cumhur İttifakı’na destek

AS Parti Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin beka sorunu olduğunu ifade ederek, “Cumhur İttifakı’na destek vererek, adaylarının arkasında olacağız” dedi.

 

Kurucularının çoğu emekli astsubaylardan oluşan AS Parti’nin Genel Başkanı Cavit Kayıkcı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’na destek vereceklerini açıklayan Kayıkcı, “Genel seçimlerde iktidar partisini destekledik. Yerel seçimlerde de günün koşullarına uygun olarak yine iktidar partisini destekleyeceğiz. Genel seçimlerde Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir ifadesi vardı, ’Bunu ilk adım olarak kabul ediyoruz’ diye. İkinci adımı da net bir şekilde atarak yerel seçimlerde iktidar partisine destek vererek adaylarının arkasında olacağız” dedi.

 

Yerel seçimlerin beka sorunu olup olmadığı tartışmalarına ilişkin de Kayıkcı şunları söyledi:

 

“Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığına bağlandı. Bunun sonucunda yeni değişim ve gelişim sürecinde ahenkli bir şekilde çalışmalar yürütülüyor. Yerel seçimler de olsa beka yok demek açıkçası doğru olmaz. Güneydoğu’daki hendek kazmalarında belediyelerin karşı tarafa desteği hepimizin gözü önünde oldu. Bu seçimlerde kısmen de olsa beka sorunu olduğunu yabana atmamak gerekir.”

 

Seçilecek olan belediye başkanlarının yaşanabilir bir şehir inşa etmesi gerektiğini belirten Kayıkcı, “Belediye başkanlarının kentsel dönüşümü hızlandırması ve daha yaşanabilir bir şehir olabilmesi için alt yapı çalışmalarına ağırlık vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte trafik sorunu ağır bir yük ve bunun çözülmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:14
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