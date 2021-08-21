Arzum’un ilk yarı geliri 411,4 milyon liraya ulaştı

Şirket, ilk altı ayda 411,4 milyon lira gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemine göre vergi öncesi net karını yüzde 75,8 artıran şirketin net karı ise 39,6 milyon lira oldu. Geçen yılın aralık ayında halka arz olan Arzum, yılın ilk altı ayında 60,8 milyon lira esas faaliyet karı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde 37,4 milyon lira olan FAVÖK (faiz, amortisman ve vergi öncesi karı) sonucu da yüzde 52,1 artışla 56,9 milyon lira olarak gerçekleşti. Arzum Üst Yöneticisi (CEO) Mete Zadil, şirketin hedefleri paralelinde büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Yılın ikinci çeyreğinde de karlılık ve gelir anlamında sevindirici sonuçlar elde ettiklerini aktaran Zadil, çoklu satış kanalı modeli kapsamında pek çok yeniliği hayata geçirdiklerini ve bu yatırımlar çerçevesinde büyümeye devam ettiklerini bildirdi.