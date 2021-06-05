Arzum’un “Dijital Promotör” uygulaması ödül getirdi

Serhan Giray, pandemi döneminde dijitalleşmenin her alanda olduğu gibi satışta da odaklanılması gereken bir konu olduğunu belirterek, Arzum olarak bu alanda kendilerini geliştirdiklerini ve yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini kaydetti. Giray, şunları kaydetti: “Uygulamamızla, sahada tüketicilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Ürün satışını desteklemeye yönelik geliştirdiğimiz bu dijital sistemle tüketicilerimiz, üzerinde çip takılı Arzum ürünlerine dokunduğu anda ekrandaki tanıtım videosu ile karşılaşıyor. Dijital Promotör uygulamamız, özellikle pandemi sürecinde mağaza içerisinde sosyal mesafe korunarak ürün hakkında detaylı bilgi alınmasını kolaylaştırıyor. İnovasyon ve tasarım odaklı bir şirket olarak gece gündüz çalışıyoruz. Bu çabalarımızın böyle değerli ödüllerle taçlandırılması bizi daha da motive ediyor.”