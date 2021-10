Arzum’dan bölge istihdamına katkı

Arzum, Anadolu’da işsizliğin yoğun olarak yaşandığı bölgede yaptığı bu yatırımla hem istihdama destek sağlıyor hem de toplum için bir umut olmayı amaçlıyor. Müşterilerine her zaman samimi ve çözüm odaklı hizmet deneyimi yaşatmayı hedefleyen Arzum, Diyarbakır’daki çağrı merkezinde 0850 222 1 800 numaralı telefondan, haftanın 6 günü 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecek. Tüm Türkiye’den gelen çağrılar bu merkezden yönetilecek. Arzum CEO’su Mete Zadil, ürünleriyle milyonlarca insanın hayatını kolaylaştırdıklarını belirterek, “Müşteriye her zaman yakın olmak, ihtiyaçları olduğu anda onlara ulaşılabilmek bizim için çok önemli. Çağrı merkezi müşterinin sesidir. Çağrı merkezine ulaşan her talep, şikâyet, öneri ve teşekkür bizim gelişim alanlarımızı belirler. Bu geribildirimleri analiz ederek en iyi müşteri deneyimini yaratmak bizim işimiz. Genç nüfusa sahip Diyarbakır’a yaptığımız bu yatırımla Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri olan işsizlik sorununa bir nebze de olsa katkı sunduğumuz için mutluyuz” ifadelerini kullandı.