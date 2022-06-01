Arzum OKKA İzmirlileri OKKA’lı Türk kahvesiyle buluşturdu

Stantta bol köpüklü Türk kahvesi ikram edildi. Arzum OKKA Rich Spin M’le yapılmış Türk kahvesi tam not aldı. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 600 yıllık Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymayı kendilerine misyon edinen bir marka olarak İzmir Kahve Festivali’nde Arzum OKKA’yla yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. ‘Dünyaya Türk Kahvesini Sevdiren Marka: Arzum OKKA’ sloganıyla Türk kahvesi kültürünü farklı ülkelere taşıdıklarını dile getiren Kolbaşı, şunları aktardı: “Türk kahvesi keyfini daha çok insana yaşatabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin ve dünyanın pek çok noktasındaki festivallere ve özel etkinliklere katılarak Türk kahvesi severlerle buluşuyoruz. İlk kez katıldığımız İzmir Kahve Festivali’nde özel tadım etkinlikleriyle Türk kahvesi meraklılarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Her seferinde OKKA’lı, aynı enfes lezzet deneyiminin yanı sıra sütlü Türk kahvesi keyfi sunan Arzum OKKA ailemizle bundan sonra da bu tür etkinliklere katılarak Türk kahvesi meraklılarıyla buluşmayı sürdüreceğiz.”