ARZUM, halka arz için talep toplama başlıyor

Halka arzda, pay başına fiyat aralığı 15,50 TL - 17,00 TL olarak belirlendi. Ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek halka arzda SDA International SARL’a ait payların yüzde 41,31’i arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması durumunda ise halka arz oranı yüzde 47,51’e çıkacak.

En doğru zaman

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, markanın bugün yurtdışında da birçok ülkede milyonlarca haneye ulaştığını belirterek şunları söyledi: “Arzum; bugün ürettiklerini Türkiye’de 20 binin üzerinde satış noktasına ulaştıran satış ve dağıtım ağı, 500’ün üzerinde müşterisi ve 400’ün üzerinde yetkili servisi ile ülkemizin küçük ev aletleri sektörünün öncü oyuncularından biri konumunda. Küçük ev aletleri pazarındaki pek çok kategoride lider ve öncü konumunu yıllardır istikrarla sürdüren markamızla halka açılmak için en doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz. Halka açılma, bu markanın devamlılığı açısından her zaman vizyonumuzda olan bir konuydu. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi. Uyguladığımız kurumsal yaklaşım ve şeffaflığımız sayesinde kültürel olarak da halka açık bir şirket gibi yaşamayı kanıksadık. Şimdi, küçük ev aletlerinin büyük inovasyon gücü olarak başarılarımıza yeni ortakları davet ediyoruz.”