Arveles ne işe yarar? Arveles neye iyi gelir nasıl kullanılır?

Arveles nedir ne için kullanılır? Arveles, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir. Arveles, kas-iskelet sistemi ağrıları, adet ağrısı, diş ağrısı gibi kısa süreli ağrıların tedavisinde kullanılır.

Erişkinlerde kas-iskelet sistemi ağrıları, ağrılı adet dönemleri (dismenore), diş ağrılarının semptomatik tedavisinde kullanılır. ARVELES 25 mg deksketoprofen (trometamol olarak) içerir ve 20 tabletlik ambalajlar halinde mevcuttur.

Arveles nedir?

Kas ağrıları, baş ağrısı ve kadınların regl dönemi ağrıları için yaygın olarak kullanılabilen bir ağrı kesicidir. Arveles 25 mg deksketoprofen ve 20 tabletlik kutuların içinde, eczanelerde satılmaktadır. Antiinflamatuvar ilaç grubunda yer alır. Arveles çiğnemek için uygun değildir, yutularak içilen bir ilaçtır.

Arveles yan etkileri neler?

Arveles kimi durumlarda yan etki gösterebilir. Yan etkilerini ise şöyle listeleyebiliriz:

Klinik araştırmalarda yan etkileri kusma ve bulantı olarak tespit edilmiştir.

En sık görülen yan etkileri mide bulantısı, karın ağrısı, ishal ve sindirim sorunlarıdır.

Nadir de olsa baş dönmesi, halsizlik, uyku düzensizliği, kalp çarpıntısı, kızarma, kabızlık, mide sorunları, ağız kuruluğu, yorgunluk ve ateş, keyifsizlik ve titreme de görülebilir.

Çok seyrek olarak; alerji, ciltte görülen yaralar, yüz ve boğazda şişme, hava yolunun daralması ile nefes almada zorlanma, düşük kan basıncı, hızlı kalp atışı, karaciğer hücre hasarı, kulaklarda çınlama, deride hassasiyet, kaşınma ve böbrek sorunları, vücut ağrısı, sık sık idrara çıkma ve ışığa karşı duyarlılık çok nadir görülebilir.

Ayrıca Arveles alkol ile beraber alındığında mide kanaması riski oluşturabilir. Sindirim sistemini de yavaşlatarak, yan etkilerini daha da şiddetlendirecektir.

Arveles’i kullandığı zaman zararını görecek kişiler bulunmaktadır. Bu durum yaşa ve çeşitli hastalıklara bağlıdır.