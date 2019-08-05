Artvinli genç piyanistlere İtalya’dan önemli davet

Artvin Gençlik Merkezi’nde piyano eğitimi alan öğrenciler İtalya’da Türkiye’yi temsil edecek. 12 genç piyanist Viva Rossini Klasik Müzik Festivali öncesi hazırlıklarını Hatila Vadisi Cam seyir terası ve Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Gürcistan’ın Batum şehrinde 2018 Aralık ayında yapılan Geleceğin Yıldızları Klasik Müzik Yarışmasında dereceye giren Artvin Gençlik Merkezi Piyano kursu öğrencileri 9-12 Eylül 2019’da İtalya’nın Pesaro şehrinde Viva Rossini klasik müzik festivali katılacak. Türkiye’yi İtalya’da temsil edecek genç yeteneklerin ve ilin tanıtımı içinse bir klip hazırlandı.

Velilerin desteğiyle hazırlanan klipte; Artvin’in önemli turizm destinasyon merkezlerinden olan Türkiye’nin en yüksek cam seyir terası ve en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe’de İtalya’ya gidecek öğrencilerin piyano çaldığı görüntüler yer alıyor.

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Artvin Gençlik Merkezi Piyano Eğitmeni Tamara Çelik, İtalya’da yapılacak olan yarışma için 6 aydır yoğun bir çalışma sürdürdüklerini ifade etti. Çelik "Her yıl farklı ülkede yapılan bu etkinlik geçtiğimiz yıl Gürcistan’ın Batum kentinde yapılmıştı. Özel davet üzerine bizde Artvin Gençlik Merkezi Piyano kursu öğrencilerimizle davet edildik. Yaklaşık 7 yıldır eğitim alan 6 -16 yaş arasında ki 12 öğrencimle yarışmaya katılarak dereceye girdik. Bunu üzerine ve İtalya’da yapılacak yarışmaya davet edildik ve yaşları 9 ile 16 arasında değişen 12 öğrencimle 11 Eylül’de İtalya’nın Pesaro şehrinde Viva Rossini festivalinde sahne alacağız. 6 aydır 12 kişilik ekibimizle haftanın 7 günü çalışıyoruz. Öğrencilerim çok istekli eğer İtalya’da kazanırsak Fransa ‘da yapılacak dünya şampiyonasına katılacağız” diye konuştu.

Ekipte yer alan ve 10 yıldır piyano çalan Ilhaz Ural ise yaptığı açıklamada "Heyecanlıyız. Önemli bir organizasyon. İtalya’da başarılı bir şekilde ülkemizi temsil edip, gururla memleketimize dönmek istiyoruz. Bunun için iyi bir çalışma dönemi geçirdik, emeği bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

5 yaşında piyano eğitimine başlayarak 8 yıldır piyano eğitimi alan Arda Pınar ise “6 ay kadar önce Batum’da bir festivale katıldık. Orada seçildik ve çok heyecanlıydık. Seçildiğimiz için İtalya’ya gidiyoruz ve daha da heyecanlıyız. Günde en az 2 saat çalışmamız gerekiyor. Yeni parçalar zor bir süreç. Seçilirsek Fransa’ya gideceğiz. Annem, Tamara hocam, babam arkadaşlarım çok destek oldular. Bir gayetle parçamı bitirdim. Şimdi biraz güzelleştirmem gerekiyor. ’Neden piyano?’ derseniz; Çok güzel bir enstrüman ve sanatı gerçekten ortaya çıkarabildiğimi düşünüyorum piyanoda” ifadelerini kullandı.