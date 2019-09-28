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Artvin’deki selde dehşete düşüren görüntü! 26 km boyunca sürüklendi

Artvin’in Borçka ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen sel, kamyon kasasını 26 km boyunca sürükledi. Kamyon kasasının ilçe değiştirdiği anlar kameralara yansıdı.

28 Eylül 2019 Cumartesi 14:15

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış sel ve heyelana neden oldu. Hopa-Borçka karayolu derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı.

Selle birlikte 26 km gitti

Etkili olan sel nedeniyle bir kamyon kasası Borçka'ya 26 km mesafedeki Artvin'in sahil ilçesi Hopa'ya kadar ulaştı.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 14:15
  1. Artvin'in Borçka ilçesi
  2. Sel
  3. Hopa-Borçka karayolu

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