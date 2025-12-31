Artvin'deki çığ faciasında acı haber geldi: Kar altından çıkarılan çobanın kimliği belli oldu
Artvin'in Ardanuç ilçesinde, Zekerya köyü Aksu Yaylası mevkisinde meydana gelen kahredici çığ felaketinden acı haber ulaştı. Bölgede hayvancılıkla uğraşan ve kar kütlelerinin altında kalan talihsiz çobana ulaşmak için ekipler seferber oldu. AFAD, jandarma ve köylülerin zorlu hava şartlarına rağmen başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda, maalesef çobanın cansız bedenine ulaşıldı. Kar yığınlarının altından çıkartılan talihsiz vatandaşın kimliği, yapılan incelemeler neticesinde resmen açıklandı.
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya köyü Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığ faciasında kar altından cansız bedeni çıkartılan çobanın kimliği belirlendi.
Arama kurtarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu cansız bedenine ulaşılan çobanın Ardanuç ilçesi sakinlerinden Suat Temel olduğu öğrenildi. Bölgede çığ altında kaldığı değerlendirilen diğer 2 çobana ulaşmak için yapılan çalışmaların, hava koşulları ve yeni çığ riski nedeniyle durdurulduğu, çalışmaların yarın sabah saatlerinde yeniden başlatılacağı bildirildi.