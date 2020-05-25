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Aktüel

Artvin'de yüksek kesimler beyaza büründü

Yeniakit Publisher
2020-05-25 16:29:19 -
Artvin'de yüksek kesimler beyaza büründü

ARTVİN (AA) - Artvin'de iki gündür etkili olan soğuk havayla birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.

Merkez Ardanuç ve Şavşat ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı bu mevkilerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi.

Kar yağışına arazide yakalanan sürü sahipleri hayvanları güçlükle evlerine geri götürdü.

Bazı vatandaşlar da bahar mevsiminin son günlerinde yağan karın keyfini çıkararak beyaza bürünen yüksek kesimleri fotoğrafladı.

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