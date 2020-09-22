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Aktüel Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Aktüel

Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:42:42 -
Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzköy köyünün Azure mevkisinde, uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen S.Ş'nin ikametinde arama yaptı.

Aramada, 28,808 gram kubar esrar, 305 kök kenevir, 289 hasat edilmiş kenevir bitkisi gövdesi, bir tabanca, bir kurusıkı tabanca, 83 fişek, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, bir öğütme aparatı ve 3 paket sigara kağıdı ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken ele geçirilen malzemelere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

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