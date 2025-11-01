Artvin’de şaşırtan hayvan hırsızlığı

Edinilen bilgiye göre, Borçka ilçesinde bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak tanımadığı kişilerin mandırasında çalışan bir şahsı darp ederek kendisine ait kamyonetle 7 adet büyükbaş hayvanı çalarak kaçtığını bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Başlatılan çalışmada gasp edilen kamyonet ve hayvanlar seyir halinde olduğu tespit edildi.

Tespit edilen kamyonet durdurularak araçta, çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 4 şüpheli şahıs, alıkonulan mandıra çalışanı ve 7 adet büyükbaş hayvan ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından "Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kasten Yaralama ve Tehdit" suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Ele geçirilen 7 büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.