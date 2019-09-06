0553 313 94 23

Artvin’de okul servis araçları denetlendi

Artvin’de öğrenci servisi kooperatifinin talebi üzerine okul servis araçları denetlendi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:45
Artvin’de okul servis araçları denetlendi

Artvin’de öğrenci servisi kooperatifinin talebi üzerine okul servis araçları denetlendi. 23 aracın denetlendiği uygulamada araçlarda eksik rastlanmadı.


Artvin’de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okullara öğrenci taşıyacak olan servis araçları Yeni mahalle mevkide bulunan Öğrenci Servisi Kooperatifi binası önünde denetlendi. Okulların açılmasına kısa bir süre kala kooperatif başkanlığının talebi üzerine gerçekleşen denetimleri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.


Araçların periyodik bakımlarının yanı sıra servis araçlarında zorunlu olarak bulunması gereken güvenlik kamerası, emniyet kemeri, otomatik kapı gibi unsurlar kontrolden geçirildi. Kooperatif Başkanı Sinan Yavuzdemir burada yaptığı açıklamada, "2019 ve 2020 eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, kooperatifimiz talebi üzerine genel bir denetim yapılmasını istedik. Eksiklerimiz varsa tespit edilip, eğitim öğretim yılı başlamadan bu eksikleri tamamlayıp sezona hazır başlayalım istedik. Şükür hiçbir arkadaşımızda eksik rastlanmadı. Aileler içi rahat olsun çocukları bize emanet biz onları müşteri gözüyle değil ailelerinin bize verdiği emanet olarak görüyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uluslararası Yol Bisiklet Yarışması’nın Develi Etabı Tamamlandı
    1. Uluslararası Yol Bisiklet..
    2. AK Parti'den İmamoğlu'na çok sert..
    3. Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    4. Vali İsmail Ustaoğlu, Hekimoğlu..
    5. Bu durumlarda su içerseniz...!
    6. Asırlar önce bu yolculuğu Ertuğrul..
    7. Türkiye şehitlerini anıyor
    8. Avukat Ali Kızılay:“Yargı reformları..
    9. Bingöl’de 250 polisin katılımıyla..
    10. FETÖ'nün Moldova'daki yöneticisi..
    11. Araştırma şirketi yeni partiyi fena..
    12. Tarsus’ta sorunlu kavşak yeniden..
    13. Pekmeze Tereyağı katarsanız bakın ne..
    14. Maltepe’de pompalı tüfekli dehşet: 3..
    15. UEFA'dan Sarvan ve Ersoy'a görev
    16. Kavuncu’dan Başkan Sülük’e ziyaret
    17. Maltepe'de olay çıktı! Yaralılar var
    18. Kanuni Sultan Süleyman vefatının..
    19. Eskişehir'de balık tutmaya giden kişi..
    20. Dunford'dan Suriye açıklaması
    21. Diyarbakır’da 1 terörist öldürüldü
    22. Amerika 'kapatıldı' dedi, havadan..
    23. ATB Başkanı Çondur; “Pamuk üretiminin..
    24. Diş plağı ile diş tartarı arasındaki..
    25. Fatih Işık: "Biz zoru severiz"
    26. Kulu’da ‘okul güvenliği’ toplantısı..
    27. Eşi tarafından tehdit edildiği iddia..
    28. Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı
    29. Müteahhitler okul yapımına yöneldi
    30. Tırın dorsesi yan yattı, trafik durma..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim