Artvin’de okul servis araçları denetlendi

Artvin’de öğrenci servisi kooperatifinin talebi üzerine okul servis araçları denetlendi. 23 aracın denetlendiği uygulamada araçlarda eksik rastlanmadı.

Artvin’de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı içerisinde okullara öğrenci taşıyacak olan servis araçları Yeni mahalle mevkide bulunan Öğrenci Servisi Kooperatifi binası önünde denetlendi. Okulların açılmasına kısa bir süre kala kooperatif başkanlığının talebi üzerine gerçekleşen denetimleri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi.

Araçların periyodik bakımlarının yanı sıra servis araçlarında zorunlu olarak bulunması gereken güvenlik kamerası, emniyet kemeri, otomatik kapı gibi unsurlar kontrolden geçirildi. Kooperatif Başkanı Sinan Yavuzdemir burada yaptığı açıklamada, "2019 ve 2020 eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, kooperatifimiz talebi üzerine genel bir denetim yapılmasını istedik. Eksiklerimiz varsa tespit edilip, eğitim öğretim yılı başlamadan bu eksikleri tamamlayıp sezona hazır başlayalım istedik. Şükür hiçbir arkadaşımızda eksik rastlanmadı. Aileler içi rahat olsun çocukları bize emanet biz onları müşteri gözüyle değil ailelerinin bize verdiği emanet olarak görüyoruz” dedi.