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Aktüel Artvin'de odunlukta çıkan yangında bir kişi ölü bulundu
Aktüel

Artvin'de odunlukta çıkan yangında bir kişi ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:41:16 -
Artvin'de odunlukta çıkan yangında bir kişi ölü bulundu

ARTVİN (AA) - Artvin'de bir apartmanın odunluğunda çıkan yangında 1 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Miralay Şükrübey Caddesi'ndeki bir apartmanın odunluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası odunlukta, Tahsin Şimşek'in (47) cesedi bulundu.

Vücudunda yanıklar olduğu öğrenilen Şimşek'in cesedi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.





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