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Aktüel Artvin'de Kovid-19 denetimleri
Aktüel

Artvin'de Kovid-19 denetimleri

Yeniakit Publisher
2020-11-06 23:37:24 -
Artvin'de Kovid-19 denetimleri

ARTVİN (AA) - İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Tedbirleri Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında Artvin'de iş yerleri, marketler, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksi ve toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

Vali Yılmaz Doruk, beraberinde İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile birlikte Şehit Dursun Acar Caddesi'ndeki denetimlere katılarak, esnafı ve vatandaşları maske takmaları, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Denetimlerde bulunduğu bir iş yerinden ailesiyle birlikte ekmek alan 5 yaşındaki bir çocuğun maske takmadığını fark eden Doruk, makam aracından aldığı maskeyi kendi elleriyle çocuğa taktı.

Koronavirüsle topyekün mücadelenin önemini vurgulayan Doruk, son günlerde Artvin genelinde koronavirüs vakalarının artış gösterdiğini söyledi.

Toplumun her kesiminin koronavirüs tedbirlerine uymalarının büyük önem taşıdığını belirten Doruk, “Önlemler hem kendi sağlığımız hem de toplumdaki diğer bireylerin sağlığı için gereklidir. Kovid-19 ile mücadele kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmek durumundayız. Eş, dost ve akraba ziyaretlerine bir süre ara verelim. Toplu alanlarda uzun süreyle kalmayalım. Pandemi salgını devam ediyor. Asla rehavete kapılmayalım." ifadelerini kullandı.

Doruk, Kovid-19 ile mücadele kapsamında halk sağlığını korumak ve salgının yayılmasını kontrol altına almak için büyük çaba içinde olduklarını kaydetti.



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