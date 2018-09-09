THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı, sürücü yaşamını yitirdi

Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü kaza yerindeyaşamını yitirdi.

09 Eylül 2018 Pazar 16:09
Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı, sürücü yaşamını yitirdi

Edinilen bilgiye göre, Serkan Şentürk'ün (43) kullandığı kamyonet, merkeze bağlı Taşlıca köyü Hatila Milli Parkı mevkisinde yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AFAD ve jandarma ekiplerince ulaşılan sürücünün, kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Şentürk'ün cesedi, sedye ve halat yardımıyla bulunduğu yerden yola taşınarak Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 16:09
  1. Artvin
  2. Trafik kazası
  3. kamyonet uçuruma yuvarlandı
  4. ölümlü kaza
  5. sürücü olay yerinde can verdi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yağma suçundan aranan kadın yakalandı
    1. Yağma suçundan aranan kadın yakalandı
    2. Üç ayrı zam yolda! Emekli maaşları..
    3. Suriye sınırında hareketlilik sürüyor!
    4. 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu!
    5. Çaldıkları televizyonu taşımak için..
    6. Balıkesir'de kumar operasyonu, 24..
    7. Sağlık Bakanı Koca’nın acı gün!
    8. Hakkari'den çok acı haber! Askeri araç..
    9. Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı,..
    10. Akit’in pisliklerini ifşa ettiği..
    11. MHP'li isim trafik kazasında hayatını..
    12. Suriyeliler ülkelerine dönmeye başladı!
    13. Türk esnafa saldıran 16 Suriyeli sınır..
    14. Deniz Baykal'dan Erdoğan ve hükümete..
    15. Siirt'te 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
    16. İzmir'de kaçak göçmen operasyonu! 45..
    17. İstanbul polisinden temizlik..
    18. 37 sene sonra en güçlüsü olacak!..
    19. Kulüp asbaşkanının aracına pompalı..
    20. Erdoğan’dan, Musevi vatandaşlara..
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Karahasanoğlu, Sözcü'nün ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre etti!
    Karahasanoğlu, Sözcü'nün ikiyüzlülüğü bir kez daha deşifre etti!
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak