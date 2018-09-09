Artvin'de kamyonet uçuruma yuvarlandı, sürücü yaşamını yitirdi
Artvin'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü kaza yerindeyaşamını yitirdi.09 Eylül 2018 Pazar 16:09
Edinilen bilgiye göre, Serkan Şentürk'ün (43) kullandığı kamyonet, merkeze bağlı Taşlıca köyü Hatila Milli Parkı mevkisinde yaklaşık 400 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
AFAD ve jandarma ekiplerince ulaşılan sürücünün, kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şentürk'ün cesedi, sedye ve halat yardımıyla bulunduğu yerden yola taşınarak Artvin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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