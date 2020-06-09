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Aktüel

Artvin'de izinsiz kazı iddiasıyla 8 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:52:18 -
Artvin'de izinsiz kazı iddiasıyla 8 kişi yakalandı

ARTVİN (AA) - Artvin'in Borçka ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle 8 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İbrikli köyünde izinsiz kazı yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin araçlarındaki aramada, izinsiz kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.


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