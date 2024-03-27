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Gündem Artvin'de gazetecilerden üzen haber!
Gündem

Artvin'de gazetecilerden üzen haber!

Yeniakit Publisher
2024-03-27 23:59:00 - 2024-03-28 00:37:55
Artvin'de gazetecilerden üzen haber!

Artvin’de gazetecilerin taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Oruçlu Köyü’nde saat 18.00 sularında meydana geldi.

37 yaşındaki gazeteci Fatih T. kontrolündeki araç, Yusufeli’den Artvin’e dönüş yolunda iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol kenarında bulunan kayalara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan gazeteci 48 yaşındaki Tolga Gül yaralandı. Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gazeteci Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Fatih T.'nin ise hastanede tedavisi sürüyor. 


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48 yaşındaki Tolga Gül hayatını kaybetti.

37 yaşındaki Fatih T.'nin tedavisi sürüyor.

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