  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Artvin'de "Çoruh Ekoturizm" projesi hayata geçiriliyor

Orman Bölge Müdürlüğü: - "Türkiye'nin en uzun ekoturizm yollarından biri Artvin'de hayata geçmiş olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-05-12 13:08:00 -
Artvin'de "Çoruh Ekoturizm" projesi hayata geçiriliyor

ARTVİN (AA) - Artvin Orman Bölge Müdürlüğü, çalışmalarına başlanan "Çoruh Ekoturizm" projesiyle Türkiye'nin en uzun ekoturizm yollarından birinin Artvin'de hayata geçirileceğini bildirdi.

Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentin eşsiz doğasının turizme kazandırılması çalışmaları kapsamında hazırlanan "Çoruh Ekoturizm" projesinin Orman Genel Müdürlüğünce onaylanarak, çalışmalara başlandığı belirtildi.

Proje kapsamında Anbarlı-Tütüncüler, Ormanlı-Fıstıklı köyleri, Çamlık-Yenimahalle ile Kafkasör-Genya Dağı boyunca 52 kilometrelik güzergahta oluşturulacak 4 ayrı parkurda yürüyüş yolu, orman yolu, stabilize köy yolu ile bisiklet yolu yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güzergah boyunca yapılacak giriş-çıkış kontrol üniteleri, yürüyüş yolu, ahşap köprüler, yağmurluklar, korkuluklar, çeşme, oturma bankları, masalar, kamelyalar, seyir terasları, yön, ağaç, bitki ve hayvan tanıtım tabelaları ile de şehrimizin güzelliğine güzellik katılacaktır. Ayrıca ekoturizm sahasının hazırlık çalışmalarında yöre halkının istihdam edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye'nin en uzun ekoturizm yollarından biri Artvin'de hayata geçecektir."

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya, ekoturizm projesinin Artvin halkına hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye, Orman Genel Müdürümüz Bekir Karacabey'e ve Valimiz Yılmaz Doruk'a, Artvin'e desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı