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Aktüel Artvin'de çıkan tartışmada bir polis vuruldu
Aktüel

Artvin'de çıkan tartışmada bir polis vuruldu

Artvin'in Borçka ilçesi Emniyet Müdürlüğü girişinde bir kişi, tartıştığı polis memurunu silahla yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-05 20:07:00 -
Artvin'de çıkan tartışmada bir polis vuruldu

Artvin'in Borçka ilçesi Emniyet Müdürlüğü girişinde bir kişi, tartıştığı polis memurunu silahla yaraladı.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir şahısın, eşi ile münakaşa yaşadığından dolayı müracaatta bulunmak amacıyla Borçka İlçe Emniyet Amirliğine geldiği belirtildi.

Şahsın belinde silah taşıdığının anlaşıldığı aktarılan açıklamada, "Şahıs kendisiyle yapılan görüşme esnasında bekletildiğini iddia ederek tartışma başlatmış. Bu esnada belinde bulunan silah ile görevli polis memuru Ali Rıza Yıldıran'a ateş ederek yaralamış, akabinde şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yaralı polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte, yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şahsın herhangi bir terör örgütü bağlantısı yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, konuyla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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