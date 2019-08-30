Artvin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları

Artvin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende Vali Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şendoğan ve Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Atatürk anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Doruk, beraberindeki Şendoğan ve Elçin’le askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı. Törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Üsteğmen Murat Şimşek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferin 97. yılını ulusça kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ülkenin bağımsızlığına kasteden işgal kuvvetleri karşısında Türk Ordusu’nun ortaya koyduğu eşsiz bir eser olan bu zaferin her safhasının tek tek düşünülerek hazırlanıp yönetildiğini kaydeden Şimşek, "Mustafa Kemal’in başkomutanlığı altında Türk Kuvvetleri düşmanın beklemediği yerden taarruza geçerek, 5-6 ayda geçilemez denilen Afyon mevzilerini 3 günde geçerek 30 Ağustos’a gelindiğinde düşman kuvvetlerinin önemli bir kısmını imha etti. Bu taarruzla düşman son darbe vurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tarafından 30 Ağustos Zaferi konulu şiirlerin konulmasıyla devam eden programda Livane Mehter Takımı’nın sunduğu gösteri beğeni topladı.

Kutlamalar, geçit töreninin ardından sona erdi.