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Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kurt: "Sarp Sınır Kapısı yeni haliyle Türkiye’nin en modern sınır kapısı oldu"

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Sarp Sınır Kapısı’nın modernizasyonunun tamamlanması ile Türkiye’nin en modern sınır kapısı haline geldiğini söyledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:36
Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kurt: "Sarp Sınır Kapısı yeni haliyle Türkiye’nin en modern sınır kapısı oldu"

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, Sarp Sınır Kapısı’nın modernizasyonunun tamamlanması ile Türkiye’nin en modern sınır kapısı haline geldiğini söyledi.


Sarp Sınır Kapısı’ndan, 2018 yıl sonu itibarıyla 6 milyon 912 bin 356 yolcu giriş çıkış yaptığını, bu sayının kentin ticareti için oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Kurt "Türkiye’nin Gürcistan sınırında Kafkasya ve Orta Asya’ya açılan en önemli sınır kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı’ndan 2018 yılında 3 milyon 420 bin 915 yolcu Türkiye’ye giriş yaparken, 3 milyon 491 bin 441 yolcuda Türkiye’den çıkış yaptı. Sarp Sınır Kapısı’ndan en çok geçiş yapan 6 ülke sırasıyla Gürcistan 3 milyon 932 bin 710, Türkiye 2 milyon 93 bin 298, Azerbaycan 481 bin 269, İran 90 bin 90, Ermenistan 34 bin 12, ve Ukrayna 23 bin 350 kişi olarak gerçekleşti.


Bunlar ilimiz için önemli rakamlar. Burada ekonomik boyutu çok büyük bir pasta var. Bizim amacımız bu pastadan Artvin’in hak ettiği payını alması. Bununla ilgili yoğun çalışmalar içindeyiz. Artvin eğitim ve turizm kenti olarak kendi ekonomik parametrelerini belirlemiş bir il. Bu kapsamda da en büyük pasta Sarp Sınır Kapısı ve buradaki yoğunluk. Bu vatandaşlarımızın kaçını doğanın başkenti olarak adlandırdığımız Artvin’e getirebiliriz. Buradaki doğal zenginliği ne kadar daha insana gösterip, bu şehre turizm geliri getiririz, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Artvin enlerin şehri. En büyük Atatürk Heykeli, en yüksek cam seyir terası, en büyük kanyon burada, en zengin bitki çeşitliliğine sahip iliz. Bunlar gibi daha onlarca sayabiliriz. Bu değerlerimizi turizme kazandırmalıyız ve bu pastadan daha çok pay almalıyız. Sınır kapısı bizim için hem ticari açıdan hemde turizm açısında çok önemli. Bu nedenle de Sarp Sınır Kapısı’ndan geçen yolcuları bu şehre çekmek için çalışıyoruz."


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince 28 Kasım 2016’da başlatılan yenileme çalışmalarının ardından Sarp Sınır Kapısı’nın Türkiye’nin en modern sınır kapısı haline geldiğini kaydeden Kurt "Türkiye Odalar Borsalar Birliğinin iştirak kurumu olan Gümrük Ticaret İşletmelerinin sınır kapılarında yürüttüğü modernizasyon çalışmaları dahilinde ilimizdeki Sarp Sınır Kapısı’ndaki modernizasyon tamamlandı. Resmi açılışı da Cumhurbaşkanımızın toplu açılış töreniyle yapıldı. Modernizasyon çalışmaları sonrası Sarp Sınır Kapısı’ndaki saha alanı 45 bin metrekareye çıkarıldı. Sarp Sınır Kapısı 27 bin 500 metrekare kapalı alan, 13 bin metrekare idari bina, 2 adet X-Ray tarama cihazı, 6 adet giriş - 6 adet çıkış olmak üzere toplam 12 adet peron ile hem yolcu hem de tırlara artık daha iyi bir hizmet sunuyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:36
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