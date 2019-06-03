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Artvin lise taban puanları 2019 Artvin lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Artivin lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:46
Artvin lise taban puanları 2019 Artvin lise kontenjanları ve yüzdelik dilimleri e okul

Liselerin 2019 tabun puanları yüzdelik dilimleri. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapıldı. LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu da sorulmaya başlandı. LGS sınavında ter döken öğrenciler 2019 lise taban puanlarını merak ediyor. Anadolu liseleri, Fen liseleri, Anadolu İmam Hatip liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri, Sosyal Bilimler lise ile, Çok Programlı lise taban puanları araştırılmaya başlandı. Artivin lise taban puanları yüzdelik dilimleri başarı sıralaması 2019.

2019 LGS sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler merkezi sınav sonuçlarına 24 Haziran'dan itibaren www.meb.gov.tr internet adresi üzerinden görüntüleyebilecek. 2019 LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra 8. sınıf öğrencileri için artık lise tercih yapma maratonu da başlamış olacak. Yozgat liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri. Türkiye genelinde bin 531 liseye merkezi sınavla öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı 139 bin 660 olarak açıklandı. İşte Artvin lise yüzdelik dilimleri 2019. 

MERKEZ / Artvin Fen Lisesi taban puanları

ARHAVİ / Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi taban puanları

MERKEZ / Artvin Sosyal Bilimler Lisesi taban puanları

MERKEZ / Artvin Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

HOPA / Hopa Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları

MERKEZ / Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi taban puanları 

MEB LGS lise taban puanları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 12:46
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  16. Artvin Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019
  17. Artvin Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018
  18. Artvin Liseleri Kontenjanları 2019
  19. Artvin liselerin en küçük puanları 2018
  20. Artvin Anadolu Liseleri Kontenjanları
  21. 2018 2019 Artvin Liselerinin Taban ve Tavan Puanları
  22. Artvin Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  23. Artvin Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  24. Artvin Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  25. Artvin İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  26. Artvin Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  27. Artvin Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019
  28. Artvin Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  29. Artvin Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019
  30. Artvin Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  31. Artvin Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019
  32. Artvin Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019

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