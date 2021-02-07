Artvin Çoruh Üniversitesi, 38.599 m2 taşınmazını bilimsel amaçlı kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 38.599 m2 tarlanın kiralama ihalesi 18.02.2021 tarih ve saat 14.00’de Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünce Seyitler Yerleşkesi Rektörlük Binası İhale Salonu Merkez, Artvin adresinde yapılacak. İhaleye katılacak olan isteklilerin hazırladıkları belgelerle birlikte tekliflerini ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyon başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, (belgelerin 2886 sayılı Kanunun 37’nci maddesi uyarınca hazırlanması gerekmektedir) postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. (Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve ihale komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ