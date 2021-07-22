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Gündem Artvin Arhavi'de sular çekilince bilanço ortaya çıktı
Gündem

Artvin Arhavi'de sular çekilince bilanço ortaya çıktı

Artvin'in Arhavi ilçesinde yağmurun kesilmesiyle çekilmeye başlayan suların ardından afetin boyutu gün yüzüne çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 22:17:00 - 2021-07-22 22:19:42

Arhavi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen sel ve su baskınlarından etkilenen esnaflar sel sularının çekilmesi ile birlikte dükkanlarında temizleme çalışmasına başladı.

Bilanço sular çekilince ortaya çıktı

Ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığı Arhavi’de suların çekilmeye başlamasıyla bilançonun büyüklüğü ortaya çıktı.

Bir çok aracın sular altında kaldığı ilçe merkezinden işletmelerde balçık ile dolunca malzemeler suların içerisinde yüzdü. İşletmeler adeta çamur ve balçıkla dolu havuza döndü.

"Ben böyle felaket görmedim"

Arhavi’de esnaflık yapan Gültekin Atalay 21 yıldır ikamet ettiği cadde de böylesine bir afeti ilk kez gördüğünü dile getirerek “21 yıldır Arhavi’de hizmet veriyorum ben böyle felaket görmedim. Zaman zaman seller oldu ama bu boyutta hiç olmadı. Bu sefer büyük boyutlarda zararımız var” dedi.

"Zararımız çok ama yapacak bir şey yok"

Bir başka esnaf Emine Turna ise işletmesindeki bütün malların çamurun içerisinde kaldığını dile getirerek “Bende esnafım, hasar tespitini bekliyoruz bakalım ne olacak. Şu anda dükkanımda ki bütün mallar çamur içerisine. Zararımız çok ama yapacak bir şey yok Allah’tan geldi” ifadelerini kullandı.

"Canımızı zor kurtardık"

Dükkanını henüz yeni açtığı sırada su baskınına maruz kalan ve son dakikada dükkanını terk edebilen Metin Alçiçek isimli bir başka esnaf da “Sabah dükkanı yeni açmıştım. Daha öncede su basıyordu dükkanı ama 60 santimetre 1 metre arasında oluyordu. Bu kez 2 metreyi geçti. Aradılar bizi su geliyor boğulacaksınız diye. Dükkandan çıktık. Canımızı zor kurtardık. Gün içerisinde olsaydı daha kötü olurdu ama erken olması insan kaybının önüne geçti.” şeklinde konuştu.

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