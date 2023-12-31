  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Togg'da teslimatlar artarak devam ediyor: 81 ilden rakamlar geldi: Hangi ilde kaç Togg teslimatı yapıldı?

Benzin ve motorine 2 lira 75 kuruş zam!

İsrail Başbakanı Netanyahu: Mısır-Gazze sınırı, İsrail kontrolünde olmalı!

Erdoğan tüm hayalleri hayata geçirdi! 100. yılı muhteşem eserlerle kapattık

Süper Kupa ne zaman oynanacak? Hareket edecek: İşte öne çıkan tahmin, iki tarih herkesi şaşırttı

Futbolu istismar ve siyaset bataklığından kurtaralım! Yeter artık

Sinan Akçıl bile tepki gösterdi! Sahte Atatürkçü oyuncuyu rezil etti

Ali Koç'un Atatürk hassasiyeti: Suud'a koç Yunan'a kuzu

Seküler yobazlar ve satılık kalemlerin korkulu rüyası idi! Hasan ağabeyi rahmetle anıyoruz

Süper Kupa rezaleti hangi ‘koç’u kurban edecek? Ali Koç'un 28 Kasım'daki 'provokasyon' iması gündemde: O gün geldiğinde kimin ne duruş sergileyeceği görülecektir
Yaşam Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan
Yaşam

Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan

Yeniakit Publisher
2023-12-31 15:17:00 -

Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin - Ardahan karayolunun 38. kilometresindeki Soğuksu mevkiinde dik yamaçtan kopan toprak ve kaya kütleleri karayoluna düştü. Heyelan nedeniyle yola düşen dev kaya parçaları kara yolu ulaşıma kapatırken bölge de bulanan elektrik tellerinin de kopmasına neden oldu. Karayolunu kullanan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, karayolları ve Çoruh Elektrik Arıza ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede karayolları ekipleri yolun temizlenerek trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Şavşat - Artvin arası yolcu taşıyan ilçe servisinin ve tır sürücüsünün heyelandan saniyelerle kurtulduğu öğrenildi. Artvin karayolları bölgesinde son bir ay içerisinde yüze yakın irili ufaklı heyelan meydana geldiği belirtildi.

O ilimizde zorlu tuz hasadı başladı
O ilimizde zorlu tuz hasadı başladı

Yaşam

O ilimizde zorlu tuz hasadı başladı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı
Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

Yaşam

Ağaçlar buz tuttu ortaya bu manzara çıktı

Tam 43 gündür bir iz bulunamadı
Tam 43 gündür bir iz bulunamadı

Yaşam

Tam 43 gündür bir iz bulunamadı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23