Artova’da tarımsal atak

Tokat’ın yüksek rakımlı ilçelerinden birisi olan Artova’da sebze ve meyve yetiştiriciliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalara hız verildi.

Tokat’ın 1190 rakımlı ilçesi Artova’da profesyonel tarımın gelişmesine yönelik çalışmalara hız verildi. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr Ali Çelik, ilçeye bağlı Salur Köyünde sebze bahçesi kuran Ahmet Duran Yalçın ile meyvecilik yapan Hasan Yılmaz’ın arazilerini ziyaret etti. Başkan Çelik ziyaret sonrasında yaptığı değerlendirmede, "Artova’da sebzecilik ve meyvecilik olmaz diyenlere inat yapılan iki çalışmayı yerinde inceledik. İlçede tarımsal faaliyetler genellikle hayvancılık ve hububat üzerine dayalı. İklim açısından sebze ve meyveciliğe uygun olmadığı yönündeki tüm tabuları yıkan Ahmet Duran Yalçın ve Hasan Yılmaz’ı tebrik ediyorum. Ahmet Bey Tokat’ın yerli biberini, domatesini, patlıcanını ve bir çok çeşidi bahçesinde uyguladığı teknoloji ile yetiştirebildi. Ayrıca Hasan Yılmaz da bahçesinde Kara Kiraz olarak bilinen ve normalde kirazın yetiştiği mevsimden daha geç yetişen bir ürünü yetiştiriyor. Temmuzun sonuyla Ağustosun başlarında hasadı yapılan bu kirazı çoğaltmayı ve tam da sezon bitti derken bu kirazı piyasaya sürerek bölge çiftçisine gelir etme noktasında bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Her iki çiftçimizi de hayata geçirdikleri güzel örneklerden dolayı kutluyor, kim demiş Artova’da sebze ve meyvecilik yapılmaz düşüncesinin bölgede bu güzel örneklerle artmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.