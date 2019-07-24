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Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Bolu'da kampta

- Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen:"Dünya sıralamasında şu anda 15'inci olan takımımızın ilk 12'ye girip takım olarak olimpiyatlara gitmesini istiyoruz"

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:49
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Bolu'da kampta


BOLU (AA) - Türkiye Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın, Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Bolu'daki kampı devam ediyor.

Kamptaki 9 milli sporcu, hazırlıklar kapsamında Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda günde çift antrenman yapıyor.

Bolu kampını 27 Temmuz'da tamamlayacak milli cimnastikçiler, daha sonra İzmir'de yükselme kampına katılacak.

Bu arada, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, kamptaki sporcularla bir araya geldi.


- "En büyük hedefimiz takım olarak olimpiyatlara gitmek"


Suat Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük hedeflerinin Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı'nın olimpiyatlara gitmesi olduğunu söyledi.

Bunun, bugüne kadar konulan en büyük hedef olduğunu aktaran Çelen, "Olimpiyatlara Londra 2012'de sadece Göksu Üçtaş Şanlı ile gittik. 2016'da bir olan sporcu sayısını Tutya Yılmaz ve Ferhat Arıcan ile 2'ye çıkarttık. Amacımız 2020'de Tokyo'ya 3 kişi gitmek. Bu, yakın hedefimiz. Uzak hedefimiz ise milli takımın tamamını götürmek. Takım olarak götürebilirsek orada final ve madalya şansımız doğabilecek durumda." diye konuştu.

Çelen, kamplar ve hazırlıkların uzun zamandır devam ettiğini, Avrupa ve Üniversite Oyunları'ndan sonra 1-2 haftalık ara verildiğini anlatarak, "Tatil sürecinin ardından Bolu'da bir toparlanma kampıyla çalışmalara yeniden başladık. A Milli Takımımız, Bolu'da kampta. Buradan İzmir'e gidecekler. Daha sonrasında Mersin'de bir şampiyona düzenleyeceğiz. 20 ülke iştirak edecek. Ondan sonra bir Türkiye Şampiyonası var. Hollanda'da bir turnuvaya gidecekler. Sonrasında ekim ayında Stuttgart'ta Dünya Şampiyonası olacak." ifadelerini kullandı.

Olimpiyatlara katılacak sporcuların Dünya Şampiyonası'nda belirleneceğine işaret eden Çelen, "Dünya sıralamasında şu anda 15'inci olan takımımızın ilk 12'ye girip takım olarak olimpiyatlara gitmesini istiyoruz. Buna hepimiz inanıyoruz. Umut ediyorum bunu başaracağız." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:49
  1. Artistik cimnastik
  2. Bolu
  3. Suat Çelen
  4. Türkiye Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı
  5. Türkiye Cimnastik Federasyonu

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