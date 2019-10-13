Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda İbrahim Çolak altın madalya kazarak, Tokyo 2020 için kota kazandı. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde dünya şampiyonu oldu. Artistik Cimnastik dalında dünya şampiyonu olarak merak edilen İbrahim Çolak kimdir sorusu merak ediliyor. ibrahim çolak'ın hayatına dair ayrıntılar araştırılıyor. Peki, Artistik Cimnastik dalında dünya şampiyonu olan Türk sporcu İbrahim Çolak kimdir?

Milli sporcu İbrahim Çolak, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Almanya’nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda, halka aleti finali yapıldı.

İbrahim Çolak, 14.933’lük derecesiyle şampiyon olurken, cimnastikte büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olarak tarihe geçti.

Milli cimnastikçi ayrıca Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları’na katılma hakkı elde etti.

Milli sporcu, madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

“Stuttgart’ta yapılan Dünya Şampiyonası’nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım. Aynı zamanda altın madalya. Bunun için çok mutluyum” diyen İbrahim Çolak, “Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

İbrahim Çolak kimdir?

Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden Milli futbolcumuz İbrahim Çolak, 7 Ocak 1995 tarihinde dünyaya gelmiştir. Uzun süredir jimnastik alanında kendisini geliştiren İbrahim Çolak, Bakü'de 2015 yılında düzenlenen Avrupa Oyunların'da bronz madalya kazanmıştır.

Milli sporcumuz İbrahim Çolak, 2019 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda halka branşında altın madalya kazanmıştır.

Milli jimnastikçi ayrıca Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti.