Muş'ta 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğulları Musa için aynı durumdaki diğer anneler ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparken evlatlarının çıkan çatışmada öldüğünü öğrenen Gürtürk ailesi, eli kanlı terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Günlerce Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde oturarak geri dönmesini beklediği oğlu Musa'nın çatışmada öldüğünü 2 gün önce öğrenen 11 çocuk annesi İkram Gürtürk, köyünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuğum okuldayken kandırıldı, dağa götürüldü. Daha küçüktü, nasıl kandırıldığını anlayamadık." dedi.

"Bizim ciğerimiz yandı, başkalarının ciğeri yanmasın"

Gürtürk, "Diyarbakır'dayken oğlumun ölüm haberini aldık. Allah hakkımızı yerde bırakmasın. Ciğerimiz parçalanmış. Tek dileğimiz diğer dağdaki çocukların sağ geri getirilmesi. Herkes annedir, herkes babadır, bizim ciğerimiz yandı başkalarının ciğeri yanmasın. Biz devletçiyiz. Biz huzur ve birlik istiyoruz." diye konuştu.

"Artık kimsenin ciğerini yakmasınlar"

Baba Mehmet Gürtürk de çocuğunun 2014 yılında teröristlerce kaçırıldığını anlattı.

Evladının kaybolduğu gün akşam saatlerinde kendisini özel numaradan arayan kişinin "çocuğunun dağa götürüldüğünü" söylediğini ifade eden Gürtürk, bunun üzerine savcılık ve emniyete dilekçe verdiğini belirtti.

Dağa kaçırılan çocukları geri isteyen Gürtürk, "Artık kimsenin ciğerini yakmasınlar. Her gün anneler ağlıyor. Her gün onlara beddua ediyorlar. Bu iş böyle olmaz. Biz kardeşiz. Biz kimin maşasıyız. Kimse evladını ölüme göndermez." ifadesini kullandı.

"Devlet ve bayrak hepimizindir"

Baba Gürtürk, "Tek istediğim şudur, artık yeter diyoruz milletin çocuklarını geri versinler. İnşallah bana bu acıyı çektirene Allah onun başına da getirsin. Görsünler evlat acısının nasıl olduğunu. Devlet ve bayrak hepimizindir." dedi.

"Allah onlara da aynı acıyı yaşatsın"

"Çocuğumuzu götürdüler öldürdüler bana gönderdiler, böyle bir şey olabilir mi?" ifadesini kullanan baba Gürtürk, "Tepkiliyiz. Sen bu çocuğu 5 yıldır götürmüşsün bu çocuk nerede nasıl olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Kim başıma bunu getirmişse Allah ona da aynı acıyı yaşatsın. Muş'taki güvenlik güçleri Allah onlardan razı olsun, geldiler taziyemize bize yardımcı oldular." diye konuştu.

"Musa'yı kandırıp, dağa çıkardılar"

Amca Mehmet Salih Gürtürk ise "Annelerin yürekleri yandı artık yeter. Musa'yı kandırıp, dağa çıkardılar. Eğer vicdan, merhamet ve iman olsaydı böyle olmazdı. Yeter artık." dedi.

Gürtürk, şunları söyledi:

"Bu çocuk kandırıldı bundan sonra herkes çocuğuna sahip çıksın. Ciğerimiz yanmış kimsenin ciğeri yanmasın. HDP'nin kapısına belki 20 defa gittim dedim 'çocuğum kandırılmış dağa götürülmüş, nerededir' diye, hiç kimse beni dinlemedi."