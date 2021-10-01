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Yerel Artık yeter! Bir pitbull vahşeti daha
Yerel

Artık yeter! Bir pitbull vahşeti daha

Antalya, Çağlayan'da bir pitbull, akşam vakti sahibiyle birlikte gezintiye çıkan başka bir köpeğe saldırdı. Olayda saldırıya uğrayan köpek öldü. Yaşanan olay, "Artık yeter" dedirtti ve pitbull beslemenin önüne geçilmesi için radikal adımlar atılmasının gerekliliğini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 15:49:00 - 2021-10-01 15:50:54
Artık yeter! Bir pitbull vahşeti daha

Neredeyse her gün yeni bir pitbull vahşeti gündeme geliyor. Son olarak Antalya'da yaşanan olay yürekleri sızlattı.

Çağlayan'da akşam vakitlerinde sahibiyle birlikte gezintiye çıkan küçük köpeğe pitbull saldırdı. Ağır yaralanan köpek, veteriner kliniğinde ameliyata alındı. Yapılan müdahaleye rağmen köpeğin kurtarılamadığı öğrenildi.

Köpeğin sahibi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya, Çağlayan’da bu kadının pitbull’u köpeğime saldırdı. Köpeğim ağır yaralı, ısrar ettim veterinere gelmediler bizimle. Biz ameliyattayız. Dua edin n'olur." ifadelerini kullandı. Bir süre sonra ise, "Oğlum öldü" diyerek köpeğin kurtarılamadığı haberini verdi.

Bir diğer paylaşımında ise, "Bu kadının adına, soyadına ihtiyacım var. Ben, 'Kalk bizimle veterinere geleceksin' diye bağırdığımda sus, diyerek çığlık atıyordu. Kuzu'yu ve beni yoldan geçen araba görüp veterinere götürdü. Ben acı içindeyim, başkası aynısını yaşamasın." dedi.

Her gün diğer hayvanlara ve başta kadın ve çocuklar olmak üzere insanlara zarar veren pitbulların halen rahatça beslenmesinin ve sokakta gezdirilmesinin önüne geçilmemesi vicdanları yaralıyor.

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