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Gündem Artık tiyatrosu da para etmiyor! Müjdat Gezen'den flaş karar
Gündem

Artık tiyatrosu da para etmiyor! Müjdat Gezen'den flaş karar

Yeniakit Publisher
2023-06-11 11:43:00 -
Artık tiyatrosu da para etmiyor! Müjdat Gezen'den flaş karar

CHP yancısı Müjdat Gezen'in tiyatrosu iş yapamaz oldu. Gezen tiyatrosunu satmaya karar verdi.

Halk TV'de yaptığı siyasi yorumlarıyla tanınan "CHP yalakası" Müjdat Gezen'in işleri kesat... Artık tiyatrosunu döndüremeyen Gezen, dikkat çeken bir karar verdi.

Müjdat Gezen, ekonomik yetersizliği nedeniyle Bahariye’deki tiyatrosunu satılığa çıkardı.

Gezen, militan yetiştirdiği Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin satılacağı iddiasının ise gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Gezen, tiyatroyu satmak zorunda kalmasının nedenlerini Sözcü'ye şöyle anlattı:

"Elektriğe, yakıta, her şeye gelen yüksek zamlar artık baş edilebilecek halde değil. Tek kişilik oyun oynasam bile ışıkçı, sesçi, gişeci, temizlikçi, dekorcu, sahne amiri, gece bekçisinden oluşan en az 7 sigortalı eleman çalışmak zorunda. Nasrettin Hoca 30 paradan yumurta alıyormuş, kırmızıya boyayıp 20 paradan satıyormuş. Karısı demiş ki, ‘Bu nasıl iş, nasıl kar edeceksin, anlamadım.' Nasrettin Hoca ‘Senin aklın ermez, ben boyadan kazanıyorum' demiş. Biz boyadan da kazanamıyoruz."

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Yorumlar

Mücahid/Fr

Dinini satan, herşeyini satar. Yılmaz'a bak ata'nın üzerinden nasıl? para kazanıyor, öğren. "Pezevenk" müjdat.
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