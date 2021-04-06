Artık söyleyecek laf bulamıyoruz! Kılıçdaroğlu'ndan Bilim Kurulu'na skandal sözler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında bir seneyi aşkın süredir gece gündüz çalışan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Kocayı hedef aldı. Kılıçdaroğlu Bilim Kurulu için 'tamamen hikaye' derken "Oturmuşlar oraya, Bilim Kurulu ayrı, Sağlık Bakanı ayrı yerden çalıyor" ifadelerini kullandı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun skandal sözleri:

4 Nisan itibarıyla vaka sayısında ABD'yi geçtik. Bir de Bilim Kurulu var. Allah aşkına kendinize Bilim Kurulu demeyin ya bilime ayıp, ne dedikleri belli değil. Bilim Kurulu var, hikaye tamamen. Orada oturanların hiçbirisinin bilimle ilgisi yoktur. İktidar senin kurallarına uymuyorsa izzet-i ikbal ile çekileceksin.

Oturmuşlar oraya, Bilim Kurulu ayrı, Sağlık Bakanı ayrı yerden çalıyor, Saray ise kaç kişi ölürse ölsün diyor. Kontrolü tamamen kaybetmişler ve devleti yönetemiyorlar. Sadece tek düşündükleri koltukları.

Peki bu fatura kime çıkıyor? Saray ve beslemelerinin durumu çok iyi. 1 değil 5 yerden, avro üzerinden maaşlarını alıyorlar. Vergi de ödemiyorlar bunlar. Bunların umurunda değil. 100 kişi değil 100 bin kişi de ölse bunların umurunda değil.

"Kimse aşı olamıyor" dedi

İnsanları aşı olmakta sıkıntı yaşadığını, kimseye sıra gelmediğini savunan Kılıçdaroğlu, aşıların akıbetini sordu.

Nerede bu aşılar

Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu anda pandemi sürecindeyiz. İnsanlar can derdinde. Aşı bekliyorlar. Nerede bu aşılar? Kim bu aşıları bulacak kim Türkiye'ye getirecek? Kim halkın can güvenliğini sağlayacak? Bu soruyu herkes kendine sormalı." dedi.

Kılıçdaroğlu dahil 17 milyon kişiye aşı yapıldı

14 Ocak'ta başlattığı koronavirüs aşı kampanyasında birçok ülkeyi geride bırakan Türkiye, sağlık altyapısı yatırımları ve yeterli sağlık çalışanı istihdamının etkisiyle, koronavirüs aşılarını kısa sürede vatandaşlara uyguluyor.

Türkiye'nin dört bir yanında, en ücra köylere kadar dağıtımı yapılan aşıların uygulamaları devam ederken, uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 17 milyonu geçti. Kemal Kılıçdaroğlu da koronavirüs aşısını sırası geldiğinde yaptırmıştı.