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Teknoloji Artık sıcak suyu beklerken… Büyük israfa son verecek buluş
Teknoloji

Artık sıcak suyu beklerken… Büyük israfa son verecek buluş

Yeniakit Publisher
2024-06-24 15:51:32 - 2024-06-24 15:51:31
Artık sıcak suyu beklerken… Büyük israfa son verecek buluş

Gümüşhane'de Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Budak tarafından geliştirilen proje, evlerde sıcak su musluğu açıldığında suyun ısınana kadar boşa akan suların tekrar şebekeye kazandırılmasını sağlayan ve bu sayede su tasarrufunun arttırılmasını hedefleyen projenin patenti alındı.

Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde görevli Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Budak, Öğr. Gör. Yusuf Yakut ve Öğr. Gör. Harun Çolak tarafından hazırlanan, 'Muslukta İstenilen Su Sıcaklığı Elde Edilene Kadar Boşa Akacak Soğuk Suyu Tekrar Şebekeye Tekrar Kazandıran Sistem' olarak adlandırılan buluş ile birlikte evlerde su tasarrufunu artırmayı hedefliyor.

Evlerde bulunan kombilere entegre edilerek çalışacak sistemde, su ısınana kadar geçen sürede akan soğuk su bir haznenin içinde korunuyor. Ardından ortalama sıcaklığa ulaştıktan sonra şebeke sistemine dahil ediliyor.

SU KAYBINI TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLİYORLAR

Bu buluşun fiziki olarak ortaya çıkarılması için çalışmaya hazır olduklarını söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Budak bu noktalardaki su kaybını tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Projenin her evde kolaylıkla kullanılabilecek bir buluş olduğunu aktaran, Budak, banyoda, mutfakta sıcak su kullanılırken suyun ısınmasına kadar geçen zamandaki su kaybını en aza indirmeyi amaçladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Bizim patentini almış olduğumuz projede şebekeden alınan suyun ısınana kadar tekrar geri dönüşümle hazne içerisinde kalmasını ve ısındıktan sonra tekrar şebekeye gönderilmesini sağlıyor. Özellikle banyoda su açıldığında en az bir kova su boşa gidiyor. Bizim amacımız buradaki kaybı tamamen ortadan kaldırmak veya en aza indirmek. Bir kova 30 litre olsa, haftada 3 gün banyo yapılsa 100 litre, 10 katlı bir binada bunun olduğunu düşünün, neredeyse bin litre su kaybını önleyebiliriz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Patenti aldıklarını ve teklif gelmesi halinde projeyi Türkiye ekonomisine kazandıracaklarına dikkati çeken Budak, "Biz bu sistemde kombiye herhangi bir şey takmadan, suyun çıkış bölgesine bu sistemi kuruyoruz. Burada suyun belirli bir dereceye kadar ısınana kadar o soğuk suyun sıcak su sitemine girmesine izin vermiyoruz. Su ısındıktan sonra şebekeye iletilmiş oluyor" dedi.

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