Artık sayılı günler kaldı! Yurtdışı cihazlarda yeni dönem

Ticaret Bakanlığı geçen hafta bir duyuru yayınlayarak 1 Kasım 2022’den itibaren yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonlar için yeni uygulamanın başlayacağını duyurdu.

Yolcunun telefon getirme hakkı olup olmadığı kontrol edilecek

Yolcu muafiyetlerine göre bir kişi üç takvim yılı içerisinde bir telefon getirme hakkında sahip. Bu düzenleme uzun zamandır devam ediyor ancak kimin kaç telefon getirdiği takip edilemediği için gümrüklerde kontrol yapılamıyordu.

3 yılda birden fazla telefona izin yok

Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) arasında protokol imzalandı. Gümrük memurları, BTK verilerini inceleyerek bir kişinin kaç telefon getirdiği kontrol edebilecek. 3 yılda birden fazla telefon getiren kişiler hemen tespit edilebilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, bugüne kadar telefon getirme hakkının kontrolünün yapılamadığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Yurt dışından telefon getirildiği zaman yolcunun yanında bir telefonu varsa bunu muafiyet kapsamında değerlendiriyorduk, birden fazla telefon varsa gümrük işlemlerine tabi tutuyorduk. BTK ile Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü arasında bir protokol yapıldı. Protokol kapsamında bir veri tabanı paylaşımı gerçekleştirildi. 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından gelen yolcularımızın son üç yıl içinde muafiyet haklarını kullanıp kullanmadıklarını kontrol edeceğiz. Eğer yolcumuz muafiyet hakkını son üç yıl içinde kullandıysa yani son üç yıl içinde yurt dışından daha önce bir telefon getirdiyse biz burada yeni telefonlarını muhafaza altına alacağız. Sistemde yapılan kontrolde yolcunun muafiyet hakkında sahip olduğunun görülmesi halinde, telefonunu almasına izin verilecek"

Yolcunun yanında getirdiği birden fazla telefona ne olacak?

Son 3 yıl içersinde birden fazla getirilen telefonlar gümrük ambarında muhafaza altına alınacak. Yolcuya muhafaza makbuzu verilecek. Yolcu 3 ay içerisinde yurt dışına çıkış yapacağı sırada elinde bulunan muhafaza makbuzu ile telefonunu alabilecek. Yolcunun tekrar yurt dışına çıkmaması durumunda ise telefonu teslim alamayacak.

İki telefon varsa ikinci telefon için controller yapılacak

Yolcunun beraberinde getirdiği iki telefon varsa ikinci telefon için kontroller yapılacak.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“Bakanlar Kurulu kararına göre üç yılda bir telefon hakkı verilmiş durumda. Üzerinde kullandığı kişisel telefonda sorun yok. Halihazırda kullandığı telefonda sorun bulunmuyor ama onunla beraber getirdiği ilave bir telefonun muafiyet kapsamında olup olmadığını kontrol edeceğiz. Yanında getirdiği telefonda herhangi bir sakınca yok ancak yanında gördüğümüz ikinci telefonda kontrolleri gerçekleştireceğiz.”