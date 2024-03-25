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Gündem 'Artık ötelenme şansı yok' diyen Hamza Dağ: 4,5 milyon kişi bekliyor
Gündem

'Artık ötelenme şansı yok' diyen Hamza Dağ: 4,5 milyon kişi bekliyor

Yeniakit Publisher
2024-03-25 00:02:00 -
'Artık ötelenme şansı yok' diyen Hamza Dağ: 4,5 milyon kişi bekliyor

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, CHP yönetimindeki İzmir'in kronik sorunlarının artık 5 yıl daha ötelenme şansının olmadığını söyledi ve "Yerel seçimi gelin projeler üzerinden tartışalım. Neredeyse bütün adaylara 60 gündür yalvarıyorum. Projelerinizi konuşun, projelerimizi tartışalım, projelerin üzerinden gidelim. Çünkü 4,5 milyon İzmirli yerel yönetimlerden hizmet bekliyor." dedi.

Hamza Dağ, engelleme çabalarına rağmen İzmir'in potansiyelini harekete geçireceklerini söyledi.

Dağ'ın basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Dağ, Balçova'da Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı ve burada yaptığı konuşmada 31 Mart yerel seçimlerine 1 hafta kaldığına işaret etti, İzmir'de bu sefer hizmet ve projelerin kazanacağını söyledi.

Dağ, 11 ana başlıkta projelerini açıkladığı lansmana değinerek, "Sadece o lansmanda değil o lansmandan sonra 2 tarım lansmanı, gençlik lansmanı yaptık. 8 Mart'ta kadın ve aile lansmanı yaptık. Yani biz İzmir'e şunu diyoruz; kardeşim, biz İzmir'e hizmetçi olmaya talibiz." dedi.

"60 gündür yalvarıyorum"

İzmir'in kronik sorunlarının artık 5 yıl daha ötelenme şansının olmadığını belirten Dağ, "Yerel seçimi gelin projeler üzerinden tartışalım. Neredeyse bütün adaylara 60 gündür yalvarıyorum. Projelerinizi konuşun, projelerimizi tartışalım, projelerin üzerinden gidelim. Çünkü 4,5 milyon İzmirli yerel yönetimlerden hizmet bekliyor. Evet birileri bir şeyler yapacak belki ama palyatif çözümlerle netice alabilmeniz mümkün değil. Fakat ısrarla ve ısrarla seçim atmosferini farklı yere çekme gayretleri var. Bizi oraya çekemeyeceksiniz." dedi.

Hamza Dağ, tek derdinin İzmir'e hizmet olduğunu belirterek, "İzmirli, arabaların alt takımlarını yaptırmaktan yorulmuş. Yollarda araçlar kavislerden kaçarak gider noktada. İzmirli bunların tamir edilmesini bekliyor. 1 Nisan'dan itibaren hızlıca bunlara başlayacağız. Bu şehir Ege'nin incisi, lokomotifi olmak zorunda. Ege bölgesinin lideri olursa bundan Afyon, Uşak, Denizli, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale kazanır. Daha ötesinde ise Türkiye kazanır. İzmir'in potansiyelini harekete geçirmemek için çabalayanlara rağmen İzmir'in potansiyelini her şeye rağmen harekete geçireceğiz." diye konuştu.
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