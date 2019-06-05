- "Artık kaçırdığımız madalyalara üzülür hale geldik"





ANKARA (AA) - MUHAMMED ALİ TİMUR - Cimnastikte milli sporcular, son yıllarda katıldıkları uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarı ve aldıkları madalyalarla dikkati çekiyor.



Milli sporculardan Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş, Azerbaycan'da düzenlenen 11. Aerobik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda çiftler kategorisinde gümüş madalya ile Türkiye'ye büyüklerde bir ilki yaşattı. Diğer milli cimnastikçiler ise Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Challenge Kupası'ndan 2, Macaristan'da düzenlenen Uluslararası Artistik Cimnastik Gençler Turnuvası'ndan ise 5 madalya ile döndü.



Daha önce de katıldıkları Avrupa ve dünya şampiyonaları ile kupa organizasyonlarında önemli başarılar elde eden milli cimnastikçiler, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesi yükselişini sürdürüyor.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, son dönemde cimnastikte alınan başarılı sonuçlar, Türk cimnastiğinin geleceği ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Son 5 yılda sporculara yaptıkları yatırımların meyvelerini vermeye başladığını vurgulayan Çelen, genç sporcuların turnuvalarda finalde boy göstermesinin ve madalya almasının kendisini umutlandırdığını dile getirdi.



Çelen, elde edilen başarıların federasyon olarak doğru yatırım yaptıklarının bir göstergesi olduğunu belirterek, "Çok güzel bir ekip kurduk. Genç takımlarımızı da challenge kupalarına götürüyoruz. Turnuvalara geniş bir sporcu yelpazesiyle katılıyoruz. Yani eskiden bir iki isim vardı. Şimdi artık çeşitlilik var, çok sayıda isim var." diye konuştu.





- "Türk cimnastik tarihinde önemli bir yer edindiler"





Başkan Çelen, Türkiye tarihinde ilk kez aerobik cimnastik büyükler kategorisinde madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş'u üstün performanslarından dolayı kutladığını söyledi.

Bu iki sporcunun büyüklerde ilk kez yarışmalarına rağmen sergiledikleri başarılı performansın bir tesadüf olmadığını dile getiren Çelen, şöyle devam etti:



"Ayşe ve Mehmet, Avrupa ikincisi oldu. Beni asıl sevindiren şey ise büyükler kategorisinde ilk kez yarıştıkları halde bu sonucu almış olmaları. Gençlerden büyüklere geçtiğiniz ilk yılda hemen madalya alamayabilirsiniz. Bu gayet doğal çünkü kendinizden yaşça büyük ve daha tecrübeli sporcularla yarışıyorsunuz. Ancak sporcularımız üstün performans sergiledi. Türk cimnastik tarihinde önemli bir yer edindiler. Aerobik branşımız çok iyi yapılandı. Çok iyi gidiyor. Antrenörlerimizi, teknik heyetimizi kutluyorum. Bu sonuç şunu gösteriyor ki önümüzdeki yıllarda Avrupa şampiyonalarında çok daha fazla madalya alabiliriz."





- "Artık kaçırdığımız madalyalara üzülür hale geldik"





Federasyon başkanlığında ikinci dönemini geri bıraktığını aktaran Suat Çelen, "Cimnastik, Türkiye'nin her yerine yayıldı. Altı yıl önce başladığımızda Türkiye'de bin kişi cimnastik yapıyordu. Şimdi resmi rakamlar 100 binlere ulaştı. Cimnastik Türkiye'de geliştikçe diğer branşlara da sirayet edeceğini düşünüyorum. Çünkü cimnastik, küçük yaşta başlanan temel bir spor. Türkiye'de cimnastik bir noktaya geldiği zaman diğer branşlara sporcu yetiştiren bir lokomotif görevi üstlenmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cimnastikte bugün elde edilen başarıların sürdürülebilir olması için çalıştıklarını aktaran Çelen, şunları kaydetti:

"Uzun vadeli planlar yapıyoruz. Türk cimnastiği Avrupa'da rüşdünü ispat etti. Bundan sonraki süreçte dünyada rüşdünü ispat etme yolu başlıyor. Ancak bunu da sürdürülebilir olarak yapmak istiyoruz. Yani saman alevi gibi yanıp da sönmek istemiyoruz. Bütün gayemiz o. Dikkat ederseniz son 5 yılda her yarışmada ya madalya alıyoruz ya da en kötü final yapıyoruz. Beş yıl öncesinde finale kalamadan geldiğimiz organizasyonlar vardı. Şimdi 8-10 kupada final yapıyoruz, 5-6 madalya alıyoruz. Artık kaçırdığımız madalyalara üzülür hale geldik. Birincilikleri kaçırdığımıza üzülür olduk, ikinciliklere sevinemiyoruz. Ancak şu gerçek ki bu tarz turnuvalarda Türkiye artık 1 madalya ile yetinmeyecek. Bu nokta çok önemli."





- Tokyo 2020 için hedef 2'den fazla kota almak





Suat Çelen, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için artistik erkek, artistik kadın, trambolin ile ritmik bireysel ve grup kategorilerinde kota alma mücadeleleri vereceklerini söyledi.

Cimnastikte kota elde etmenin oldukça zor olduğuna dikkati çeken Çelen, "Artistik erkeklerde ilk 12'ye kalıp takım olarak kota almayı hedefliyoruz. Artistik kadınlarda ise bireyselden bir kota alıp gitmeye çalışacağız. Trambolin ve ritmik kategorilerinde de 2020'ye kadar şansımızı deneyip kota almaya çalışacağız." diye konuştu.

Çelen, federasyon olarak hedeflerinin bir önceki olimpiyatta alınan kota sayısının üzerine çıkmak olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk cimnastiği, olimpiyat kapısını ilk kez Göksu Üçtaş Şanlı'nın Londra 2012'ye katılmasıyla aralamıştı. Rio 2016'da ise Ferhat Arıcan'ın erkeklerde ve Tutya Yılmaz'ın bayanlarda kota almasıyla bu sayı ikiye çıkmıştı. Tokyo 2020 için hedefimiz ise bunun üzerine çıkmak olmalı. Bu üç olur, dört olur ama öncelikli hedefimiz ikinin üstünde kota almak. Orada ise final yapıp madalya almayı hedefliyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanlığının kendilerine verdiği desteklerin de önemini vurgulayan Çelen, "81 ilde cimnastiğin artık zorunlu hale gelip yapılması, Türk sporunun çok iyi noktalara geleceğinin bir göstergesi. İstediğimiz ve verdiğimiz her projenin karşılığını bulmasından dolayı da Bakanlığa minnettarız. Diğer federasyonların ve tüm vatandaşların cimnastiğin önemini kavrayıp, destek vermeleri ve cimnastiğin artık her yerde yapılıyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Ben Türk sporunun cimnastikten dolayı geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.