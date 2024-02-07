Artık İstanbullara acıyın solcular! 'Rant rant' diyenlere tokat gibi örnek

Yeniakit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Manşetlerin Dili programında Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıracak açıklamalar yaptı.

Ali İhsan Karahasanoğlu, CHP'nin 5'li çete diye suçladığı müteahhitlerden birisinin eski vekilleri olduğunu hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun özür dilemesi gerekirken bu eylemi yapmadığını söyleyen Karahasanoğlu, "Bu noktada Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. AK Partili ilçe belediyeler ve TOKİ bir çalışma yaptığında, sol medya ile bir olup rant rant dediler. Okmeydana Fetihtepe mahallesinde yaptıkları bu. Fikirtepe'de de aynı şekilde. O zaman getir senin müteahhitin yapsın kardeşim. Kemal Kılıçdaroğlu 5'li çete deyip suçluyor. En sonunda 5'li çete dediği şirketten biri CHP'li çıktı. Sonra vefat ettiğinde, Kılıçdaroğlu utanmadan cenazesine gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu özür de dilemiyor. Maalesef dilemedi" dedi.