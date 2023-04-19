"Artık imkansız hale geldi" deyip duyurdu! Terörist elebaşlarının sözleri her şeyi açık etti

Artık "7'li masa ve Kandil ittifakını" inkar etmenin imkansız hale geldiğini belirten Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, "Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar da tek tek gün yüzüne çıkıyor. Terörist elebaşlarından 7'li masaya destek devam ediyor. HDP ve PKK'nın adayı Bye Kemal'dir" dedi.

Genç, yazısında şunları kaydetti:

"Artık "7'li masa ve Kandil ittifakını" inkar etmek zor.

Kapalı kapılar arkasında konuşulanlar da tek tek gün yüzüne çıkıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Terörist elebaşlarından 7'li masaya destek devam ediyor.

HDP ve PKK'nın adayı Bye Kemal'dir.

Artık inkar edemiyorlar...

"Bye Kemal onların adayı değildir" de diyemiyorsan, HDP'nin PKK ile arasına koymadığı mesafeyi CHP olarak sen koyacaksın!.. Yani HDP'yi temize çıkartacaksın. Yerlerse?!..

Vakti zamanında Engin Altay'a sormuşlardı. O da, 'HDP'nin içinde PKK ile ilişkili insanlar olabilir. Bu o partiyi terörist yapmaz!..' demişti...

Selin Sayek Böke'ye de sormuşlardı; "PYD terör örgütü müdür?"

O da "Ne ben, ne de arkadaşlarım bu yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" demişti...

Sanırsın ilk defa duyuyor!

"PYD/YPG mi?!.. O ne ya?.. Suriye mi, ora nere?.., Neremize düşüyor?!..

Ama Bye Kemal biliyor. "YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Halkını savunan bir örgüt olarak görürüz" diyordu. Bir de "Ne yani YPG bize mi saldıracak?!" diyordu. O kadar da kötü bir örgüt değilmiş yani!

HDP'nin, dolayısıyla her gün destek atan ve birlik mesajı veren PKK'nın adayı olan Bye Kemal sıkışmış durumda...

Bir kısım CHP'lilere bunu yutturmak zorunda.

Hoş çok uğraşmasına gerek yok. Çünkü aynı kesim, "tuvalet terliğine" bile razı. Yani "beni kandır" modunda, ne versen yemeğe hazır...

Kaç gündür 'CHP'nin altın günleri vaadini konuşan Özgür Özel'e de benzer soruyu sordular.

"Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa, o beyanı esas kabul etmek lazım. Ben hiç Meclis'te terör örgütü PKK'nın uzantısıyız dediklerini duymadım..." dedi Özel.

Öyle ya!.. Hiç böyle düşünmemiştik...

Doğru ya, beyanı esas kabul etmek lazım!..

HDP'nin 'biz PKK'nın uzantısıyız' dediğini biz de hiç duymadık.

Sırtlarını dayadıklarını biliyoruz, ama "uzantısıyız" demediler hiç... Beyan esastır tabii.

Aslında PKK da; 'biz terör örgütüyüz' demiyor. 'Silahlı halk hareketiyiz' diyor.

Beyan esastır... Böylece terörist değil, gerilla oluyorlar!

Aslında ben de "kel" değilim mesela!

Siz görmüyor, bilmiyor olabilirsiniz!?..

Beyan esastır, ben ne dersem o!.."